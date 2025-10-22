José María, albañil de 63 años, sobre la falta de trabajadores en la obra: "No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos"

Desvela que en una oferta de trabajo le exigieron saber inglés, en un contexto en el que precisamente se necesita más mano de obra en la construcción. José María, un albañil de 63 años que lleva trabajando desde los 14, ha contado que, a pesar de la falta de trabajadores, los reclutadores exigen requisitos muy altos, en concreto con el manejo de los idiomas. En cuanto al salario "En mi obra sólo hay un chaval de 28 años, el resto tiene más de 50 años". "Lo primero que preguntan los jóvenes es cuánto van a cobrar. ¿1.200? Para eso no trabajo".