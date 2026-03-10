José Luis Trejo, neurocientífico: «No hay ningún antidepresivo que tenga más efecto que el ejercicio físico para la depresión y ansiedad»

El ejercicio físico no es solo una actividad corporal, sino una herramienta fundamental para moldear, proteger y potenciar el cerebro a lo largo de la vida e, incluso, más allá de una sola generación. Así lo defiende José Luis Trejo, neurocientífico que desarrolla su labor investigadora en el Centro de Neurociencias Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien además se apoya en evidencias científicas para defender una idea clave: moverse es una necesidad biológica esencial para la salud mental, cognitiva y emocional
Hay veces que no queda más remedio que tomar medicación. Lo que si habría que evitar es hacer permanente la medicación, dentro de lo posible.
#8 No, y a veces hasta beber un vaso de agua es una odisea, con una buena depresión. Otra cosa es un poco de ansiedad, ahí estoy de acuerdo.
Pero están los casos más comunes del paciente que está medicado durante una temporada, pero que parece que no desvaría demasiado, y para esos el ejercicio es la mejor cura en la mayoría de los casos.
Y sin embargo el ejercicio es precisamente el mejor tratamiento médico que existe.
El deporte va genial para mantener la cabeza sana y aliviar stress, pero la depresión son palabras mayores que anulan tu capacidad de reacción y motivación.
Y la verdad: no solo me fue bien si no que además, ahora tengo una lesión de hombro y no puedo hacer gran cosa y lo que más echo en falta es el deporte, no por la parte física, si no por la mental.
Me costó más de un mes llamar (sólo llamar) para informarme sobre actividades. Ni te cuento lo que tardé en conseguir asistir.
Mientras tanto fui capeando gracias a mi perra, que me obligaba a salir todos los días.