edición general
20 meneos
38 clics
José Luis Trejo, neurocientífico: «No hay ningún antidepresivo que tenga más efecto que el ejercicio físico para la depresión y ansiedad»

José Luis Trejo, neurocientífico: «No hay ningún antidepresivo que tenga más efecto que el ejercicio físico para la depresión y ansiedad»

El ejercicio físico no es solo una actividad corporal, sino una herramienta fundamental para moldear, proteger y potenciar el cerebro a lo largo de la vida e, incluso, más allá de una sola generación. Así lo defiende José Luis Trejo, neurocientífico que desarrolla su labor investigadora en el Centro de Neurociencias Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien además se apoya en evidencias científicas para defender una idea clave: moverse es una necesidad biológica esencial para la salud mental, cognitiva y emocional

| etiquetas: salud , depresión , ansiedad
18 2 0 K 278 actualidad
22 comentarios
18 2 0 K 278 actualidad
Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es cierto ¿Pero como fuerzas a una persona que está en depresión a hacer ejercicio? Es la pescadilla que se muerde la polla.
3 K 54
skaworld #2 skaworld
#1 Al final todo es mucho mas fácil de lo que crees, simplemente depende de si estas dispuesto a emplear la violencia o no
5 K 63
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 A ver, siempre he considerado la terapia de electroshock como una herramienta fundamental. Aunque mucha gente la considere algo violenta.
1 K 27
skaworld #10 skaworld
#3 Hay muchas maneras de incentivar habitos saludables y una vida activa, perseguir con el coche intentando atropellar al enfermo suele redundar en la mayoría de los casos en un aumento considerable de la actividad física diaria
2 K 36
eltxoa #21 eltxoa
#2 La violencia no funciona con depresivos. Se la pela todo.
0 K 9
angelitoMagno #9 angelitoMagno *
Una afirmación muy apresurada. El ejercicio físico (y las actividades sociales) ayudan a reducir los niveles de estrés y a hacernos menos proclives a sufrir los efectos de la depresión y ansiedad. Pero no hacen magia respecto a picos de estrés o ansiedad.

Hay veces que no queda más remedio que tomar medicación. Lo que si habría que evitar es hacer permanente la medicación, dentro de lo posible.
3 K 50
#5 concentrado
¿Y qué ocurre en las personas que hacen ejercicio a diario (deportistas aficionados o profesionales) que sufren depresión?
2 K 46
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#5 Lo suyo es sacrificarlos para que no sufran, la ciencia no puede hacer más por ellos.
4 K 57
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
hay que ser muy mala gente para acusar a quienes padecen la enfermedad mental de la depresión y la ansiedad que están enfermos por no mover el culo y salir a correr o meterse en u gimnasio
3 K 36
Trigonometrico #8 Trigonometrico
No es forzosamente la falta de ejercicio la culpable de la depresión. Pero es totalmente cierto que el ejercicio es la medicina más efectiva para combatirla o incluso para curarla.
1 K 21
MAVERISCH #11 MAVERISCH *
Ya te digo yo que no.

#8 No, y a veces hasta beber un vaso de agua es una odisea, con una buena depresión. Otra cosa es un poco de ansiedad, ahí estoy de acuerdo.
1 K 19
Trigonometrico #14 Trigonometrico
#11 Sí, depende lo grave que sea.

Pero están los casos más comunes del paciente que está medicado durante una temporada, pero que parece que no desvaría demasiado, y para esos el ejercicio es la mejor cura en la mayoría de los casos.
0 K 12
#15 Pitchford
#8 También puede ser que los que se animan a hacer ejercicio tienen una depresión de menor grado y, por tanto, más fácil de superar. No me gusta hacer ejercicio ni estando bien, como para hacerlo si tuviera depresión..
1 K 30
Trigonometrico #17 Trigonometrico
#15 Que sí, claro que sí.
Y sin embargo el ejercicio es precisamente el mejor tratamiento médico que existe.
1 K 30
#16 ctm2000j
Me parece una soberana burrada... cuando entras en depresión eres incapaz de hacer nada, y lo digo bajo experiencia personal... soy deportista y hace un tiempo por x motivos entré en depresión... me proponía cada mañana llevar a cabo alguna de mis rutinas que me encantan, pero al igual que el resto de mis actividades o tareas, era incapaz y solo me veía en un agujero del que no podía salir...

El deporte va genial para mantener la cabeza sana y aliviar stress, pero la depresión son palabras mayores que anulan tu capacidad de reacción y motivación.
1 K 19
mund4y4 #12 mund4y4
Yo tuve muchísima ansiedad y cuando fui al psiquiatra, casi ni me había sentado cuando me dijo que o me comprometía a practicar alguna actividad deportiva aunque fuese un día a la semana o no tenía nada que hacer allí.
Y la verdad: no solo me fue bien si no que además, ahora tengo una lesión de hombro y no puedo hacer gran cosa y lo que más echo en falta es el deporte, no por la parte física, si no por la mental.
0 K 10
#19 Pitchford
#12 Veo más factible ponerse a hacer deporte con ansiedad que con depresión..
0 K 18
mund4y4 #20 mund4y4
#19 Bueno, es que yo fui porque sabía que tenía ansiedad, pero el diagnóstico fue depresión.
Me costó más de un mes llamar (sólo llamar) para informarme sobre actividades. Ni te cuento lo que tardé en conseguir asistir.
Mientras tanto fui capeando gracias a mi perra, que me obligaba a salir todos los días.
1 K 28
Metabarón #18 Metabarón
Una buena dieta también ayuda.
0 K 9
Andreham #22 Andreham
Y sin embargo, las empresas que ponen a detectives privados para investigar las bajas por depresión de la gente; utilizan este hecho (el salir a hacer ejercicio) como que "no están tan deprimidos" y así justificar un despido.
0 K 8

menéame