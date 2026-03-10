José Luis Trejo, neurocientífico: «No hay ningún antidepresivo que tenga más efecto que el ejercicio físico para la depresión y ansiedad»

El ejercicio físico no es solo una actividad corporal, sino una herramienta fundamental para moldear, proteger y potenciar el cerebro a lo largo de la vida e, incluso, más allá de una sola generación. Así lo defiende José Luis Trejo, neurocientífico que desarrolla su labor investigadora en el Centro de Neurociencias Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien además se apoya en evidencias científicas para defender una idea clave: moverse es una necesidad biológica esencial para la salud mental, cognitiva y emocional