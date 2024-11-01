La jornada fantástica de Almeida: manifestación histórica contra Israel, manipulación de las cámaras y caos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vivió este sábado lo que se puede llamar un 'día redondo', y que se note la ironía. La ciudadanía madrileña salió en masa a la calle para protestar contra el genocidio palestino, el cual el propio regidor madrileño puso en cuestión, y a vista de la manifestación masiva, puso en marcha uno de sus mecanismos estrella siempre que hay concentraciones de índole contraria a la del Gobierno de la capital: apagar las cámaras de la capital para que no pueda verse la afluencia de personas.
Encima jodiendo a los ciudadanos,menudo desgobierno el de este señor...
Esas gilipolleces que escribe no se las cree ni el.
Manipula con tremendas gilipolleces porque conoce a su público.
Sistemáticamente pone en ignore a todo el que le tire un argumento.
Es tan evidente que no se porqué este sitio no hace nada al respecto.
#10 No uso el ignore. No me gusta como funciona.
Con esas gilipolleces que escribe uno hasta mira con más simpatía a quienes critica
La verdad es que todo esto de Palestina les suda tres cojones, solo es munición para atacar al PP
¿O qué pasa que con tal de que sea de la derecha te da mismo tragártela lacia?