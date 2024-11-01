edición general
La jornada fantástica de Almeida: manifestación histórica contra Israel, manipulación de las cámaras y caos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vivió este sábado lo que se puede llamar un 'día redondo', y que se note la ironía. La ciudadanía madrileña salió en masa a la calle para protestar contra el genocidio palestino, el cual el propio regidor madrileño puso en cuestión, y a vista de la manifestación masiva, puso en marcha uno de sus mecanismos estrella siempre que hay concentraciones de índole contraria a la del Gobierno de la capital: apagar las cámaras de la capital para que no pueda verse la afluencia de personas.

#8 laruladelnorte
Un montón de coches y autobuses urbanos atrapados porque alguien en el ayuntamiento ha decidido que no era necesario cortar el tráfico en todo el Paseo del Prado ante una manifestación tan importante como la de hoy por Palestina. Suma y sigue. pic.twitter.com/G80szvDDvl— Antonio Giraldo

Encima jodiendo a los ciudadanos,menudo desgobierno el de este señor... :clap:
2 K 31
#7 Barriales
Para #_1 alcama. Y que cojones tiene que ver, lo que salga en tve, con que que CaraPolla sea un lameculos de los genocidas y un miserable manipulador.
2 K 31
Ludovicio #9 Ludovicio
#7 Alcama es un manipulador profesional. Está aquí para crear opinion.

Esas gilipolleces que escribe no se las cree ni el.
3 K 49
Asimismov #10 Asimismov
#9 pues al ignore de cabeza.
0 K 12
Ludovicio #13 Ludovicio *
#11 Mira quién le vota positivo y tendrás respuesta.
Manipula con tremendas gilipolleces porque conoce a su público.

Sistemáticamente pone en ignore a todo el que le tire un argumento.

Es tan evidente que no se porqué este sitio no hace nada al respecto.

#10 No uso el ignore. No me gusta como funciona.
0 K 12
Cantro #11 Cantro
#9 mi duda es de si agita contra el gobierno o a favor del gobierno

Con esas gilipolleces que escribe uno hasta mira con más simpatía a quienes critica
0 K 11
makinavaja #4 makinavaja
El que pueda hacer, que haga.... morrotieso dixit!!! :-D :-D :-D
0 K 13
Aergon #3 Aergon
PP sionista alineandose claramente con los genocidas. Demostrando que sigue fiel a sus orígenes como el partido de los militares golpistas y genocidas.
0 K 12
Aergon #5 Aergon *
La verdad es lo que nos diga alcama... El chiste se hace solo xD
0 K 12
Alfon_Dc #2 Alfon_Dc
Digo yommsi las cámaras están , se supone que es por la libertad y porque hacen falta moeronque pasa? Que si hay protestas ya no hacen falta o ya no son para lo de la libertad?
0 K 6
pepito_palotes #6 pepito_palotes
La PP todo día hablando de genocidas y golpistas porque el PP fue fundado por franquistas, mientras que ellos defienden todo tipo de dictaduras de izquierda, 100 años de países quebrados de miseria y el genocidio de los rojos contra católicos durante la guerra civil. Qué puto asco de gente y de hipocresía.
0 K 5
alcama #1 alcama *
La izquierda quejándose de las cámaras municipales de Madrid, cuando tienen RTVE para poder retransmitir las marchas de principio a final.
La verdad es que todo esto de Palestina les suda tres cojones, solo es munición para atacar al PP
7 K -52
#12 txelin *
#1 ¿de verdad eres tan torpe que no ves que apagar las cámaras es una manipulación con intereses políticos desde el gobierno municipal ante miles de personas que están ahí pidiendo el fin de una masacre?
¿O qué pasa que con tal de que sea de la derecha te da mismo tragártela lacia?
0 K 8

