Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., califica de "sátira" el vídeo de IA en el que Trump lanza caca sobre manifestantes pacíficos [ENG]

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendió el vídeo de inteligencia artificial (IA) publicado por el presidente Donald Trump, en el que aparecía lanzando lo que parecía ser excremento sobre manifestantes desde un avión de combate durante una manifestación del movimiento “No Kings” el pasado fin de semana. Durante el fin de semana, el presidente publicó en Truth Social un vídeo de IA en el que aparecía con una corona mientras, desde un avión de combate, lanzaba enormes bombas de excremento marrón sobre manifestantes pacíficos.

johel #1 johel *
Cuando creiamos que el humor de Benny Hill estaba muerto, su imitador numero 1 se convirtio en presidente de usa y sus palmeros en su club de fans.

p.d. Atentos al proximo video donde Bibi le da collejas a un tipo medio calvo pintado de naranja mientas le toca el culo a su mujer.
themarquesito #6 themarquesito
No es sátira, sino que está tanteando el terreno como apunta aquí @PasaPollo
www.meneame.net/story/trump-lupercales-44-c
#2 concentrado
Y lo de Netanyahu en Gaza lo califica de parodia
Gry #4 Gry
Los ingleses lo entienden porque allí hay reyes y tienen experiencia recibiendo mierda de ellos con una sonrisa.
reithor #3 reithor
Venga ya, la sátira es un mecanismo que usa el pueblo para desmitificar y bajar a la tierra a los poderosos y es como funciona, con lo que Donald lo único que demuestra es su complejo de inferioridad, pollavieja al que le han quitado la viagra no sea que le dé un jamacuco.
vviccio #5 vviccio
Es una provocación porque quiere manifestaciones violentas para justificar cosas peores.
MisturaFina #7 MisturaFina
Un presidente que publica fake news es un payaso que no tiene ningun respeto por su pueblo.
