Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., califica de "sátira" el vídeo de IA en el que Trump lanza caca sobre manifestantes pacíficos [ENG]  

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendió el vídeo de inteligencia artificial (IA) publicado por el presidente Donald Trump, en el que aparecía lanzando lo que parecía ser excremento sobre manifestantes desde un avión de combate durante una manifestación del movimiento “No Kings” el pasado fin de semana. Durante el fin de semana, el presidente publicó en Truth Social un vídeo de IA en el que aparecía con una corona mientras, desde un avión de combate, lanzaba enormes bombas de excremento marrón sobre manifestantes pacíficos.