Joaquín Sabina, 76 años, sobre sus inversiones: "Pagué una deuda con Hacienda de 2,5 millones porque soy un inútil"

"Pagué una deuda con Hacienda de 2,5 millones porque soy un inútil", llegó a declarar Sabina, resumiendo con ironía un proceso largo y complejo que terminó con una sentencia firme del Tribunal Supremo...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... La resolución obligó al músico a abonar esa cantidad tras considerar incorrecta la forma en la que canalizó los ingresos procedentes de sus derechos de autor durante varios ejercicios fiscales. Lejos de adoptar un discurso defensivo, Sabina optó por la autocrítica y asumió públicamente su responsabilidad.
Uge1966 #2 Uge1966
Haberse "arrimao" a la Ayuso...
#4 sliana
Con 76 años es importante que acumule riqueza para el futuro, aunque sea defraudando a hacienda
ipto #3 ipto
Si ya no es tanto de izquierdas, porque tiene ojos, es porque no es tan inútil?
