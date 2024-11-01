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Joaquim Bosch avanza lo que podría ocurrir con las penas de Kitchen e indignaría a la ciudadanía: "Genera una comprensible..."
El magistrado recordaba que, en España, el proceso penal está fundamentado en una ley de 1882
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Asimismov
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No es por omisión de los políticos, es por negligencia punible. Camps en la CAV dejó sin presupuesto a la justicia, repartiendo bonobús a los secretarios judiciales para sus desplazamientos profesionales; o dejaba sin pagar la deuda de los juzgados con Correos, que llegó a plantarse negando el servicio a los juzgados.
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