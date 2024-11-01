edición general
5 meneos
75 clics

Joaquim Bosch avanza lo que podría ocurrir con las penas de Kitchen e indignaría a la ciudadanía: "Genera una comprensible..."

El magistrado recordaba que, en España, el proceso penal está fundamentado en una ley de 1882

| etiquetas: joaquin bosch , demora judicial , kitchen
4 1 0 K 47 politica
1 comentarios
4 1 0 K 47 politica
Asimismov #1 Asimismov *
No es por omisión de los políticos, es por negligencia punible. Camps en la CAV dejó sin presupuesto a la justicia, repartiendo bonobús a los secretarios judiciales para sus desplazamientos profesionales; o dejaba sin pagar la deuda de los juzgados con Correos, que llegó a plantarse negando el servicio a los juzgados.
0 K 13

menéame