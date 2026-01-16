edición general
Jimmy Kimmel ofrece sus premios a Trump a cambio de retirar agentes del ICE de Mineápolis

Jimmy Kimmel ofreció sus premios al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si este retira a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Mineápolis, después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado le entregara la medalla del Premio Nobel de la Paz como gesto de “gratitud” por sus acciones en favor de la “libertad” de Venezuela. “Tengo una oferta que creo que te va a resultar difícil de rechazar, pero solo si aceptas sacar al ICE de Mineápolis y devolverlos a los cuarteles que les corresponden."

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Si son dorados, sabemos que los acepta
#4 Grahml
#1 El muelle ese sé perfectamente dónde se lo puede meter el anaranjado.
#1 Como la lluvia :troll:
#1 Como la lluvia :troll:
pepel #5 pepel
Hacía falta un poco de guasa. Siempre la aportaba Trump.
Deviance #3 Deviance *
Le llevará los premios a la Casa Blanca, se quedará sin ellos, y el ICE seguirá en Minesota.
Como si lo estuviera viendo.
jonolulu #6 jonolulu
Yo le ofrezco un chupachups, que se adapta a su edad mental
