edición general
10 meneos
242 clics
Jiang Xueqin, profesor de instituto, predice en 2025 que USA iniciaría un conflicto con Irán, y explica porqué le saldrá el tiro por la culata

Jiang Xueqin, profesor de instituto, predice en 2025 que USA iniciaría un conflicto con Irán, y explica porqué le saldrá el tiro por la culata

En el video el profesor utiliza en 2025 teoría de doctrina militar y teoría de juego para predecir como en el futuro cercano USA iniciaría una guerra con Irán de la cual saldría escaldada como imperio.

| etiquetas: iran , guerra iran , usa , geopolítica , jiang xueqin
8 2 0 K 85 politica
10 comentarios
8 2 0 K 85 politica
Comentarios destacados:    
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero
Hay predicciones de todo tipo, y para todas fechas.

Lo que pasa es que 20 predicciones, una acierta y se convierte en un bombazo (y nos olvidamos de las otras 19)
6 K 64
ombresaco #3 ombresaco
#2 efectivamente iba a decir lo mismo. Si es tan previsible, Irán lo puede saber, y tomar medidas para evitarlo o para minimizar las consecuencias. Además, de nuevo, si es previsible que a EEUU le salga el tiro por la culata, no lo haría. Al final, todos manejan la misma información.
0 K 12
paumal #6 paumal
#2 #3 no todas las previsiones están hechas por un licenciado con honores en Yale, experto en geopolítica, que ha dejado Canadá por Pekín, dónde ha dirigido políticas educativas...
0 K 10
ombresaco #8 ombresaco
#6 no hablaba de las predicciones, sino de los expertos que deben tener los paises
0 K 12
DocendoDiscimus #5 DocendoDiscimus
#2 En éste caso, hablamos de un profesor universitario que hace "historia predictiva", se basa en datos y análisi. Utiliza el análisi histórico, la teoría de juegos y otros conceptos para hacer estas predicciones. Básicamente, lo que hace un analista.

No hablamos de una pitonisa con una bola de cristal. ¿Se puede equivocar? Sin lugar a dudas. Pero hizo tres predicciones: la victoria de Trump, que Trump iniciaría una guerra con Irán y que esta le saldría mal. Se han cumplido dos.…   » ver todo el comentario
1 K 17
#7 Toponotomalasuerte
#2 por qué no miras desde el minuto 15 para dar tu opinión? Esto era algo obvio para muchos, sobre todo desde el año pasado, pero este tío lo hace antes incluso de los ataques de Israel del año pasado. Describe perfectamente todos los cuentos para subnormales que propagan los lameculos de siempre de los genocidas.
0 K 10
paumal #1 paumal
No conocía al hombre este, y pensaba que sería un flipado, la verdad. Pensaba comentar algo como que seguro que hay videos de YouTube de cualquier notas prediciendo cualquier cosa, y que no era más que un sesgo de confirmación. Luego me ha dado por buscar, y menuda auto callada de boca, tú.

es.wikipedia.org/wiki/Jiang_Xueqin
3 K 29
pitercio #4 pitercio
El plan parece arrasar Irán y convertirlo en Gaza, deshecho entre guerras internas en las que se apoyan facciones. No hay ejército suficiente para ocuparlo más que el que ya está allí.
0 K 17
ochoceros #10 ochoceros
#4 Para hacer lo mismo que en Gaza, debido al tamaño de Irán, tendrían que usar tantos nukes en la zona que iba a quedar radioactivo todo el petróleo del golfo (y la zona) para los próximos miles de años.
0 K 12
#9 Emotivo
Quizás el interés de está guerra sea EN PARTE para evitar una crisis de deuda mundial y en especial de EE.UU.
Montan una crisis mundial para distraer otra.
0 K 6

menéame