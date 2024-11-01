Jiang Xueqin, profesor de instituto, predice en 2025 que USA iniciaría un conflicto con Irán, y explica porqué le saldrá el tiro por la culata

En el video el profesor utiliza en 2025 teoría de doctrina militar y teoría de juego para predecir como en el futuro cercano USA iniciaría una guerra con Irán de la cual saldría escaldada como imperio.
| etiquetas: iran , guerra iran , usa , geopolítica , jiang xueqin
Lo que pasa es que 20 predicciones, una acierta y se convierte en un bombazo (y nos olvidamos de las otras 19)
No hablamos de una pitonisa con una bola de cristal. ¿Se puede equivocar? Sin lugar a dudas. Pero hizo tres predicciones: la victoria de Trump, que Trump iniciaría una guerra con Irán y que esta le saldría mal. Se han cumplido dos.… » ver todo el comentario
es.wikipedia.org/wiki/Jiang_Xueqin
Montan una crisis mundial para distraer otra.