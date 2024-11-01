edición general
19 meneos
249 clics
Jiang Xueqin, el 'Nostradamus chino': «EE UU ha colapsado y aún no lo sabe, perderá la guerra con Irán»

Jiang Xueqin, el 'Nostradamus chino': «EE UU ha colapsado y aún no lo sabe, perderá la guerra con Irán»

Xueqin, articulista habitual en el 'New York Times' y en el 'China Youth Daily', está compartiendo en diversas apariciones en los medios una metodología que hibrida los patrones históricos con la teoría de juegos para vaticinar un cambio de era estructural.El panorama que dibuja Xueqin para el Viejo Continente carece de concesiones, ya que califica la situación europea como un incendio incontrolable: «Europa es completamente desesperanzadora». Jiang señala que el modelo económico alemán, basado en energía rusa barata y exportaciones a China...

| etiquetas: patrones historicos , teoría de juegos , profesor , chino , canadiense , arti
16 3 3 K 120 actualidad
15 comentarios
16 3 3 K 120 actualidad
#5 Alcalino *
Y tiene razón.

Esta guerra no es otra cosa sino la pataleta final del que ya ha perdido la primera posición

Trump no es solo un perdedor

Es un mal perdedor
2 K 33
EldelaPepi #1 EldelaPepi
Y arrastrará a Europa con ellos, como no se haga algo al respecto.

Este tío es la ostia. No deja indiferente si lo escuchas.

Lo de la "Pax Judaica" me dejó loco. :-O
1 K 26
LázaroCodesal #9 LázaroCodesal
Me gusta la frase...EE UU ha colapsado y aún no lo sabe. Me la guardo.
1 K 24
azathothruna #11 azathothruna
Nadie habla de un detalle.
Al tio le vale 3 hectareas de verga la excusa del holocausto.
Sabe de esas cosas (nanking, unidad 731) pero viniendo de los zionistas, no cuela en china ni con cerros de dinero
0 K 17
elTieso #10 elTieso
Nostradamus no era ni filósofo ni científico ni pensador, hay que ser cabrón como periodista para comparar al chino este con un mago. Aparte la manía de los chinos de decir que los europeos somos unos decadentes a punto del colapso me toca los huevos bastante. Y este señor tiene poco conocimiento cultural de nuestra historia e idiosincracia: ¿una alianza entre Alemania y Rusia? Claro, y la integración de Portugal y España en Paniberia.
0 K 12
Arzak_ #15 Arzak_
Aquí lo habla en una entrevista muy reciente y el futuro no es muy prometedor para la UE.
youtu.be/_2hGOqVyKLw?is=k2GsyyCIaWxuGpu1
0 K 12
lonnegan #2 lonnegan
Habla de todos menos de China, es extraño.
0 K 12
lonnegan #13 lonnegan
#4 No me equivoco, yo hablo de esta noticia no de otra cosa
0 K 12
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
El mismo tipo que dice que Roma se invento la batalla de Cannas cuando es una de las mejor documentadas de la antigüedad
www.youtube.com/watch?v=Y-gXVzwbFMU&t=1043s
0 K 11
Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
No verán mis ojos a los actuales dirigentes europeos colgados de los pies.
0 K 10
Nube_Gris #8 Nube_Gris
Este tipo es un charlatán de tomo y lomo... me recomendaron un video suyo que dejé de ver justo cuando dijo que la solución para ser feliz en tu vida es aceptar y asumir que nunca podrás ser feliz en toda tu vida.
0 K 10
azathothruna #12 azathothruna
#8 Eso se llama estoicismo
0 K 17
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
No se olviden de Los Nikis, tambien lo anunciaron....y mucho antes:
"Cambia el rumbo de la evasion
De Cuba van directos a Canarias
Y ya no van a Florida
Los McDonald's están de vaca flaca
Ha vencido la tortilla de patatas
En Las Vegas no hay Black Jack
Solo se juega al Cinquillo"
0 K 7
MateriaNegra #14 MateriaNegra *
Titular bastante flojo tirando a malo. Por lo que se le escucha en varias entrevistas en YouTube, el tipo habla más bien de teoría de juegos, demografía y economía, que son modelos analíticos bastante clásicos para pensar conflictos.
La teoría de juegos, al final, es un marco matemático para analizar decisiones estratégicas, no una bola de cristal.
Pero claro, “analista que usa modelos” vende menos que “profeta que predice guerras”. Cosas del periodismo de clic.
0 K 6

menéame