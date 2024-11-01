Jiang Xueqin, el 'Nostradamus chino': «EE UU ha colapsado y aún no lo sabe, perderá la guerra con Irán»

Xueqin, articulista habitual en el 'New York Times' y en el 'China Youth Daily', está compartiendo en diversas apariciones en los medios una metodología que hibrida los patrones históricos con la teoría de juegos para vaticinar un cambio de era estructural.El panorama que dibuja Xueqin para el Viejo Continente carece de concesiones, ya que califica la situación europea como un incendio incontrolable: «Europa es completamente desesperanzadora». Jiang señala que el modelo económico alemán, basado en energía rusa barata y exportaciones a China...
| etiquetas: patrones historicos , teoría de juegos , profesor , chino , canadiense , arti
Esta guerra no es otra cosa sino la pataleta final del que ya ha perdido la primera posición
Trump no es solo un perdedor
Es un mal perdedor
Este tío es la ostia. No deja indiferente si lo escuchas.
Lo de la "Pax Judaica" me dejó loco.
Al tio le vale 3 hectareas de verga la excusa del holocausto.
Sabe de esas cosas (nanking, unidad 731) pero viniendo de los zionistas, no cuela en china ni con cerros de dinero
youtu.be/_2hGOqVyKLw?is=k2GsyyCIaWxuGpu1
www.youtube.com/watch?v=KPqlYbMqakI
www.youtube.com/watch?v=y772BegUSeo
(y hay bastantes más)
www.youtube.com/watch?v=Y-gXVzwbFMU&t=1043s
"Cambia el rumbo de la evasion
De Cuba van directos a Canarias
Y ya no van a Florida
Los McDonald's están de vaca flaca
Ha vencido la tortilla de patatas
En Las Vegas no hay Black Jack
Solo se juega al Cinquillo"
La teoría de juegos, al final, es un marco matemático para analizar decisiones estratégicas, no una bola de cristal.
Pero claro, “analista que usa modelos” vende menos que “profeta que predice guerras”. Cosas del periodismo de clic.