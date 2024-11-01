Jiang Xueqin, el 'Nostradamus chino': «EE UU ha colapsado y aún no lo sabe, perderá la guerra con Irán»

Xueqin, articulista habitual en el 'New York Times' y en el 'China Youth Daily', está compartiendo en diversas apariciones en los medios una metodología que hibrida los patrones históricos con la teoría de juegos para vaticinar un cambio de era estructural.El panorama que dibuja Xueqin para el Viejo Continente carece de concesiones, ya que califica la situación europea como un incendio incontrolable: «Europa es completamente desesperanzadora». Jiang señala que el modelo económico alemán, basado en energía rusa barata y exportaciones a China...