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Los jets privados de las grandes empresas y fortunas españolas contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros
Los aviones privados propiedad de compañías del Ibex-35, multinacionales, grandes familias, fortunas y celebridades emitieron más de 81.000 toneladas de CO2 en 2024 y 2025
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aviación
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españa
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contaminación
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#2
Andreham
Ya pero es que si no les dejamos usar los jets privados se irán con sus fortunas a otros países y no tendremos trabajo ni sueldos buenos como ahora.
Oh wait.
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#3
vRom
#2
si no los toreas, se extinguen.
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#1
Priorat
*
Los aeropuertos españoles tuvieron el año pasado 312,5 millones de pasajeros, reformulo el titular a algo menos sensacionalista y que si ayude a ver la magnitud real:
El 0,32% de la contaminación aérea de España es causada por vuelos privados.
(Y por si alguien se ha pensado que el problema del mundo se solucionaría prohibiendo los vuelos privados)
1
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menéame
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Oh wait.
El 0,32% de la contaminación aérea de España es causada por vuelos privados.
(Y por si alguien se ha pensado que el problema del mundo se solucionaría prohibiendo los vuelos privados)