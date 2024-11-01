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Los jets privados de las grandes empresas y fortunas españolas contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros

Los jets privados de las grandes empresas y fortunas españolas contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros

Los aviones privados propiedad de compañías del Ibex-35, multinacionales, grandes familias, fortunas y celebridades emitieron más de 81.000 toneladas de CO2 en 2024 y 2025

| etiquetas: aviación , privada , españa , contaminación
21 9 1 K 171 Ecologíaymed
3 comentarios
21 9 1 K 171 Ecologíaymed
Andreham #2 Andreham
Ya pero es que si no les dejamos usar los jets privados se irán con sus fortunas a otros países y no tendremos trabajo ni sueldos buenos como ahora.

Oh wait.
5 K 60
vRom #3 vRom
#2 si no los toreas, se extinguen.
1 K 18
Priorat #1 Priorat *
Los aeropuertos españoles tuvieron el año pasado 312,5 millones de pasajeros, reformulo el titular a algo menos sensacionalista y que si ayude a ver la magnitud real:

El 0,32% de la contaminación aérea de España es causada por vuelos privados.

(Y por si alguien se ha pensado que el problema del mundo se solucionaría prohibiendo los vuelos privados)
1 K 16

menéame