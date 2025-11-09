Jeromin Zettelmeyer: “Si EE UU sigue ejerciendo un liderazgo coercitivo, Europa pasará al bloque de los no alineados”

"Lo más destacado de momento ha sido la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO, en sus siglas en inglés) con la fuerte carga simbólica de ver al líder indio, Narendra Modi, junto a Xi Jinping, Vladímir Putin y Kim Jong-un. Eso no establece una alianza, pero sí es preocupante. Aunque la India seguirá en el bando de los no alineados, sigue teniendo disputas fronterizas con China y no ha desarrollado una base manufacturera que le permita competir con Pekín. En el caso de África y Latinoamérica, hay países con importantes víncul
Sobre el cadáver de Úrsula, Rutte, los polacos, Feijoo, Ayuso, suputapluma, la maestra, pozi, el ornitorrinco y demás traidores a Europa y a España.
Una cosa es el Borrell persona física y otra el Borrell con un cargo. Que cuando ocupas un cargo no puedes decir siempre lo que piensas.
Eso es a mí lo que me revienta, que me tomen por tonto soltándome mierdas de igual, democracia y derechos humanos cuando en otros sitios de los saltas a la torera.
Háblame de los intereses de la OTAN, de la UE o de EEUU directamente que ya soy mayorcito.
Tengo miedo que esos que mencionas sean solo el segundo escalón de los que de verdad mueven la pasta. Los Zuckeberg, el Musk, Google, ...
Lo peor que le ha pasado a europa de su unión.
Siervos hasta la muerte, que digo hasta la muerte, siervos hasta la extincion.