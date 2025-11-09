edición general
18 meneos
37 clics
Jeromin Zettelmeyer: “Si EE UU sigue ejerciendo un liderazgo coercitivo, Europa pasará al bloque de los no alineados”

Jeromin Zettelmeyer: “Si EE UU sigue ejerciendo un liderazgo coercitivo, Europa pasará al bloque de los no alineados”

"Lo más destacado de momento ha sido la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO, en sus siglas en inglés) con la fuerte carga simbólica de ver al líder indio, Narendra Modi, junto a Xi Jinping, Vladímir Putin y Kim Jong-un. Eso no establece una alianza, pero sí es preocupante. Aunque la India seguirá en el bando de los no alineados, sigue teniendo disputas fronterizas con China y no ha desarrollado una base manufacturera que le permita competir con Pekín. En el caso de África y Latinoamérica, hay países con importantes víncul

| etiquetas: jeromin , zettelmeyer
15 3 0 K 108 actualidad
11 comentarios
15 3 0 K 108 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Europa pasará al bloque de los no alineados”

Sobre el cadáver de Úrsula, Rutte, los polacos, Feijoo, Ayuso, suputapluma, la maestra, pozi, el ornitorrinco y demás traidores a Europa y a España.
8 K 103
#3 ombresaco
#2 En cuanto alguno de esos cambie de opinión, todos los demás harán como si nunca hubieran dicho lo contrario. Mira el cambio de Borrell en cuanto dejó el cargo
0 K 10
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Una cosa es el Borrell persona física y otra el Borrell con un cargo. Que cuando ocupas un cargo no puedes decir siempre lo que piensas.
0 K 18
#6 ombresaco
#4 lo sé... pero que no me intenten vender la moto
0 K 10
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Eso es a mí lo que me revienta, que me tomen por tonto soltándome mierdas de igual, democracia y derechos humanos cuando en otros sitios de los saltas a la torera.

Háblame de los intereses de la OTAN, de la UE o de EEUU directamente que ya soy mayorcito.
0 K 18
SeñorMarron #5 SeñorMarron
#2 Esos son los ganapanes, son los Botín, Flos, L'Oreals.. los que realmente mandan a sus títeres hacer el paripé, luegos los súbditos solo siguen y machacan con el argumentario por sus habichuelas (triste, pero de algo tiene que vivir la gente sin capacidades de hacer algo digno)
0 K 6
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#5

Tengo miedo que esos que mencionas sean solo el segundo escalón de los que de verdad mueven la pasta. Los Zuckeberg, el Musk, Google, ...
0 K 18
#11 pirat *
#2 úlcera y sus pusilánimes populares.
Lo peor que le ha pasado a europa de su unión.
0 K 8
#1 txepel *
Nada, absolutamente nada de lo que ha hecho o dicho Europa los últimos años me lleva a pensar eso. Hasta cuando Trump nos mea en la boca Bruselas sigue tirando de las orejas a, por ejemplo, España por comprar tecnología de Huaweii.
1 K 30
Yoryo #9 Yoryo
O al bloque de los BRIC'S
0 K 12
johel #10 johel *
jajajajaja, cambiaremos de direccion con gente como "Ursula Ven der Pfzier" a la cabeza, o apoyando al poder de enfermos mentales sin tratamiento por todo el mundo, como hacemos con Milei, claro claro.
Siervos hasta la muerte, que digo hasta la muerte, siervos hasta la extincion.
0 K 11

menéame