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El jefe mundial de BlackRock se cita en secreto con el Ibex en Madrid en pleno choque de Sánchez con Trump

El jefe mundial de BlackRock se cita en secreto con el Ibex en Madrid en pleno choque de Sánchez con Trump

Su desembarco está programado para la semana del 23 de marzo. El encuentro VIP será en el lujoso Hotel Santo Mauro.

| etiquetas: blackrock , ibex , santomauro , madrid
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Luiskelele
En secreto… y se conoce fecha y punto de reunión…
6 K 83
emmett_brown #3 emmett_brown
#1 Sí, pero no el orden del día, nombre y cargo de los asistentes, antecedentes penales, etc.

Ya de acceder a las actas de una reunión que nos concierne a todos ni hablemos.
3 K 49
#7 Luiskelele
#3 #5 En realidad son reuniones de un señor con una empresa (monstruosa, tipo corporación de malo de película, pero empresa privada) que va a quedar con otros empresarios parecidos de menos pelo.
0 K 10
#5 eipoc *
#1 en secreto es el contenido de lo que se dirán y en qué términos.

Luego el Ibex se lo traslada a la población mediante sus brazos mediáticos, así que apretaros el cinturón que vienen curvas.
1 K 23
josde #8 josde *
#1 Vaya secreto a voces, trolada diaria de Voxpopuli . xD
0 K 20
oceanon3d #2 oceanon3d *
Para Vozpopuli mezclar tocino y velocidad da lo mismo a la hora de sacar cualquier titular absurdo para señalar al gobierno.
1 K 25
pepel #6 pepel *
Paga lo que debes. Tenemos que pinchar la burbuja.
0 K 17
#9 drstrangelove
Que alguien pase las coordenadas del hotel.

Es para un amigo...
0 K 11
#4 pirat
blackfiucha
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#10 pablogad
Menudo chollo, han encontrado un país entero en venta
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menéame