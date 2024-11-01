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Jefe militar de un país africano amenaza con unirse a la guerra del lado de Israel

Jefe militar de un país africano amenaza con unirse a la guerra del lado de Israel

"El mundo está cansado de esto. Cualquier conversación sobre la destrucción o la derrota de Israel nos llevará a la guerra, ¡del lado de Israel!", advirtió. "Estamos con Israel porque somos cristianos". Hijo del presidente ugandés Yoweri Kaguta Museveni, el general anunció que su nación erigiría una estatua en honor a Yoni Netanyahu, hermano del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que murió al liderar la Operación Entebbe llevada a cabo por fuerzas especiales israelíes en Uganda en 1976 para liberar a pasajeros de un vuelo de Air Fra

| etiquetas: israel , uganda , irán , eeuu , secuestro , guerra , mundial , netanyahu
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16 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
Bombástico #1 Bombástico
Seguro que Uganda es determinante para el transcurso de la guerra, sisi.
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devilinside #4 devilinside
#1 Desde luego, con su poderosa marina, podrán abrir el paso por el Estrecho de Ormuz sin el menor problema
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sibe #14 sibe
#1 Siempre viene bien tener carne de cañón o de drone fresca para posibles misiones terrestres
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Ainur #2 Ainur
"Estamos con Israel porque somos cristianos"

Buen gentil
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Fedorito #6 Fedorito
#2 Los judíos desprecian por igual a los cristianos y a los musulmanes. En realidad los cristianos son la versión 1.0 del judaísmo y los musulmanes la 1.1
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Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo
#6 el judaismo es la 0.3 alpha del monoteismo local
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Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
Los evangelicos son mas sionistas que los propios sionistas
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ombresaco #3 ombresaco
...de un país africano...
...de Uganda....

lógico, que en el titular hayan escogido la primera fórmula
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Dene #15 Dene
Toda la vida pensando que en el mundo no cabe un tonto más y siempre sale otro a llevarme la contraria!
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elTieso #11 elTieso
Este no ha superado todavía lo del Plan Uganda (cuando en vez de a Israel iban a enviar a los judíos allí) catalunyaplural.cat/es/el-plan-uganda-cuando-africa-fue-considerada-co
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andando #16 andando
Ojo que le pondrá una estatua al extranjero que murió en la operación en la que mataron a 45 soldados de su país :palm:
es.wikipedia.org/wiki/Operación_Entebbe
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nemeame #12 nemeame
Hombre, a Uganda le gusta matar gays tanto como a Israel matar civiles inocentes, ese gusto por asesinar a gente que no tiene culpa de nada puede ser el principio de una gran amistad...
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Bourée #9 Bourée
Hugo..¡Anda!
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#5 Cincocuatrotres
No es un poco tendencioso? Cuantos paises desearían unirse del lado de Iran?
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karlos_ #7 karlos_
#5 Desearían ? Casi todos ... Que no esten cogidos por los huevos para tomar decisiones en contra de sus intereses, los mismos.
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#10 sliana
Este no se ha enterado de que los judíos lo desprecian por ser cristiano, africano y negro.
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menéame