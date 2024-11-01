Jefe militar de un país africano amenaza con unirse a la guerra del lado de Israel

"El mundo está cansado de esto. Cualquier conversación sobre la destrucción o la derrota de Israel nos llevará a la guerra, ¡del lado de Israel!", advirtió. "Estamos con Israel porque somos cristianos". Hijo del presidente ugandés Yoweri Kaguta Museveni, el general anunció que su nación erigiría una estatua en honor a Yoni Netanyahu, hermano del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que murió al liderar la Operación Entebbe llevada a cabo por fuerzas especiales israelíes en Uganda en 1976 para liberar a pasajeros de un vuelo de Air Fra