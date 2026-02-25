edición general
Un jefe chino acumula 26 millones de dólares en efectivo para sus empleados y los invita a llevarse todo lo que puedan

La compañía Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. se ha vuelto viral tras celebrar su fiesta de fin de año colocando 26 millones de dólares en efectivo sobre cientos de mesas para que sus empleados se llevaran tanto dinero como pudieran cargar. Algunos trabajadores consiguieron llevarse hasta 13.000 dólares en efectivo. En el Día Internacional de la Mujer del año pasado, la compañía entregó casi 230.000 dólares en bonos a cerca de 2.000 trabajadoras. En 2022, Cui donó 4,7 millones de dólares a más de 4.000 estudiantes universitarios de bajos ingresos.

Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
No es por nada ... pero el sistema es un poco humillante con los trabajadores (lo que le gusta a los que leen este periódico aunque sean currantes ellos mismos)

Si quieres repartir bonos, hay otros medios menos lamentables.
7
Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Ya ha llegado la alegría de la fiesta: con todos ustedes @HeilHynkel ¬¬ Venga chicos, encended las luces y recoger, que ya nos hemos divertido bastante.
2
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6 #5 #3

Supones que eres tú el que se va a llevar la mayor parte de los billetes.
0
#9 Tronchador.
#7 Con mi comentario estoy suponiendo que me voy a llevar algo de dinero. Que es mucho más de lo que dan otros.
0
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#9

Pues que te lo den en la nomina y así no tienes que darte de navajazos con el de al lado.
0
#18 Tronchador.
#16 Yo, mientras me lo den bailo lo que me diga el que me lo de.
0
#4 Pitchford
#2 No se lo podrían ingresar en cuenta.. estará prohibido o Hacienda metería mano.. Así, quien sabe cuanto se ha llevado cada uno..
0
Flogisto #5 Flogisto
#2 Tan humillante como tener que trabajar por cuenta ajena.
1
#8 Tronchador.
#5 Es muchísimo menos humillante, trabaja para ganar dinero, por ganar dinero te humillas muchas horas al día, si voy a ganar mucho más dinero en unos minutos que en un día lo que haga va a ser menos humillante.
0
#6 Tronchador. *
#2 Ojalá mi jefe me humillase así todos los días, en cambio decide humillarme absorbiendome la subida salarial del convenio a través del complemento compensaciones y absorbibles.
2
EpifaníaLópez #10 EpifaníaLópez
#2 A ver, yo creo que cuando quiere repartir bonos lo hace (como hizo con las trabajadoras el año pasado). Esto parece más como una especie de acto festivo por el año nuevo chino, una especie de juego que incluye llevarse dinero.
0
Don_Pixote #12 Don_Pixote *
#_1 vamos que defiendes que un CEO tire billetes a us empleados y se peleen como cerdos por la comida.
A que le suba el equivalente en sus salarios mensualmente y por meritos .

Como es Chino todo vale
Si fuera Amancio Ortega haciendo lo mismo, que dirias :-D
1
Supercinexin #1 Supercinexin
Comunismo VS Capitalismo. Ahora haced todos, progres y fachas, un ejercicio de honestidad y recordad la cena de Navidad de vuestra multinacional occidental en Diciembre pasado. Cuando la hayáis recordado, pensad: ¿qué preferiríais? ¿Director capitalista, o director comunista?

Vota Comunista. Vota PCPE, Partido Comunista de los Pueblos de España.

Tú también, @Findeton no te escapes. Vota.
0
Findeton #14 Findeton
#1 El propietario tiene el 98.88% de las acciones de la compañía. Es una compañía capitalista.
0
Supercinexin #15 Supercinexin
#14 Pero reparte las riquezas, lo cual es comunismo según los estándares occidentales.
0
Findeton #17 Findeton
#15 No, no es comunismo. De hecho aquí Mercadona repartiendo cosa de 5400 euros por empleado. Es Roig comunista?

www.elmundo.es/economia/empresas/2026/02/25/699eb271e4d4d8dd328b458d.h
0
#11 Kuruñes3.0
Humillación total. Ahora, dame pan y llámame tonto.
1
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
Me ha recordado a este episodio de las Chicas de Oro (sí, ya voy pa jubilao)
www.reddit.com/r/myfavoritemurder/comments/15fpn0y/the_money_booth_epi

'Take that dough!' traducido al español como "¡Trinca la pasta!"
0

