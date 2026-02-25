Un jefe chino acumula 26 millones de dólares en efectivo para sus empleados y los invita a llevarse todo lo que puedan

La compañía Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. se ha vuelto viral tras celebrar su fiesta de fin de año colocando 26 millones de dólares en efectivo sobre cientos de mesas para que sus empleados se llevaran tanto dinero como pudieran cargar. Algunos trabajadores consiguieron llevarse hasta 13.000 dólares en efectivo. En el Día Internacional de la Mujer del año pasado, la compañía entregó casi 230.000 dólares en bonos a cerca de 2.000 trabajadoras. En 2022, Cui donó 4,7 millones de dólares a más de 4.000 estudiantes universitarios de bajos ingresos.
| etiquetas: henan , china , beneficios , trabajadores , donación , oro
Si quieres repartir bonos, hay otros medios menos lamentables.
Supones que eres tú el que se va a llevar la mayor parte de los billetes.
Pues que te lo den en la nomina y así no tienes que darte de navajazos con el de al lado.
A que le suba el equivalente en sus salarios mensualmente y por meritos .
Como es Chino todo vale
Si fuera Amancio Ortega haciendo lo mismo, que dirias
'Take that dough!' traducido al español como "¡Trinca la pasta!"