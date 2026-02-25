Un jefe chino acumula 26 millones de dólares en efectivo para sus empleados y los invita a llevarse todo lo que puedan

La compañía Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. se ha vuelto viral tras celebrar su fiesta de fin de año colocando 26 millones de dólares en efectivo sobre cientos de mesas para que sus empleados se llevaran tanto dinero como pudieran cargar. Algunos trabajadores consiguieron llevarse hasta 13.000 dólares en efectivo. En el Día Internacional de la Mujer del año pasado, la compañía entregó casi 230.000 dólares en bonos a cerca de 2.000 trabajadoras. En 2022, Cui donó 4,7 millones de dólares a más de 4.000 estudiantes universitarios de bajos ingresos.