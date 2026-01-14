edición general
La jefa de la policía judicial de Pamplona borró el disco duro de una investigación por sumisión química pese a la orden de la jueza de conservarlo

La policía judicial se encarga de investigar los hechos y custodiar las pruebas a las órdenes del juez instructor en cualquier investigación penal. De la jefa de la policía judicial de Pamplona, Nuria Mazo, dependían las pruebas de dos denuncias por violación mediante sumisión química —en un caso por el que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos—; y de las pruebas, la posibilidad de enjuiciar los hechos y, llegado el caso, condenar a sus autores,

Antipalancas21
Tras la desaparición de un informe forense sobre los teléfonos móviles de los encausados, la comisaria Mazo recibió un requerimiento judicial pidiéndole “una copia íntegra” del disco duro en el que se había almacenado toda la información, así como que certificara “la invariabilidad e inmodificación” del contenido del dispositivo de almacenamiento informático. Además, la jueza del caso y la responsable policial se reunieron cinco días después de que esta recibiera esa orden. Al día siguiente de ese encuentro con la magistrada, la comisaria Mazo borró los archivos del disco que tenía encomendado custodiar.
obmultimedia
#1 muy turbio.
chemado_chema
Y hay que seguir aguantando a semejante corrupta. Destituida al día siguiente y ya se la juzgará por lo que haya que juzgarla
Antipalancas21
La que pueda hacer que haga, mientras los demás pagamos sus platos rotos y tropelías.
Lamantua
Después critican a Venezuela e Irán.
