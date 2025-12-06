La jefa de la diplomacia de la UE sostiene que EE.UU. es el "mayor aliado" de Europa pese a las críticas de Trump

Kallas da la razón al republicano en "algunos" de sus apuntes contra el Viejo Continente, como que "Europa ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia". Sin embargo, la representante de Exteriores ha evitado polemizar con EE.UU. por su ofrecimiento para "corregir" el supuesto mal rumbo de Europa de la mano de los "partidos patrióticos". "Algunas de las críticas son ciertas", "no siempre hemos estado de acuerdo en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue ahí", "somos los mayores aliados y debemos mantenernos unidos"
| etiquetas: ue , ee.uu. , kaja kallas , donald trump , diplomacia , corregir
