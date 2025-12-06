edición general
La jefa de la diplomacia de la UE sostiene que EE.UU. es el "mayor aliado" de Europa pese a las críticas de Trump

La jefa de la diplomacia de la UE sostiene que EE.UU. es el "mayor aliado" de Europa pese a las críticas de Trump

Kallas da la razón al republicano en "algunos" de sus apuntes contra el Viejo Continente, como que "Europa ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia". Sin embargo, la representante de Exteriores ha evitado polemizar con EE.UU. por su ofrecimiento para "corregir" el supuesto mal rumbo de Europa de la mano de los "partidos patrióticos". "Algunas de las críticas son ciertas", "no siempre hemos estado de acuerdo en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue ahí", "somos los mayores aliados y debemos mantenernos unidos"

Comentarios destacados:      
Kasterot
Bueno, la señora está en su línea
Manteniendo su nivel. Bajo. Lamentable. Paupérrimo.
Lacaya al igual que Von der leyen
7
Antipalancas21
Y la que mas le paga por decirlo.
4
jewel_throne
¿Por qué no te Kallas?, traidora de mierda.
1
bibubibu
Propaganda y más propaganda, es agotador.
1
Ildrain
#10 En principio, con una población de 450 millones de personas, todavía tecnologías de las más avanzadas del mundo en nuestro poder y con algunas de las economías más ricas del planeta, tenemos los mimbres para no ser lacayos de nadie. Claro que para eso hay que creérselo y actuar en consecuencia, pero la posición geopolítica y el potencial están ahí. El asunto ahora mismo es no desperdiciarlo, no elegir entre amos.
Es fundamental tener mucho ojo a la hora de elegir a nuestros dirigentes, pero por desgracia se suele sudar bastante de esos temas y se oscila entre la indiferencia y las simpatías/antipatías en lugar de pensar en los intereses
1
Gry
¿Quien está en el segundo puesto? ¿El Reino Unido? :troll:

Tampoco es que tengamos una enorme lista de aliados, pueden ser todos un desastre. Además lo de "mayor" puede referirse a la población o poder económico. :-P
0
Findeton
Ha dicho lo obvio. Mal les pese a los rusófilos.
2
Jangsun
#5 Somos un continente vendido por sus élites al imperio usano, y donde el pueblo está siendo usado como ganado que explotar. Eso sí que se está volviendo cada vez más obvio. Ahora hasta en Alemania han vuelto a abrir la puerta a mandar gente a la picadora de carne de la guerra, todo por la pasta que quieren ganar algunos. Esta mujer es una traidora a los pueblos europeos, que defiende los intereses de países extranjeros, sobornos/amenazas mediante.
3
Findeton
#9 Entonces prefieres venderte al imperio rusano o chinoso?

Sobre lo de la picadora de carne, estoy totalmente de acuerdo en criticar la nueva "mili" obligatoria. Totalmente criticable y deleznable.
0
oceanon3d
#10 De tener identidad propia ni lo contemplas ...debe ser eso de mirarse en el espejo y solo ver algo difuminado.
0
Findeton
#13 -
0
jonolulu
¿Lo ha dicho moviendo la colista?
0
oceanon3d
#2 Es lo que hace esta UE en manos de la derecha y ultraderecha, mover la colita como perros amestrados.

Y luego sus adeptos han de hombres con pelo en el pecho ... cuando en realidad son lo que todos pensamos.
1
NoMeVeas
Esta tía que ha salido de la nada y ha sido enchufada por sus papas de la nobleza, ¿es mucho pedir que se calle la boca para siempre y trabaje en silencio? Que nos putea igual, pero es mas llevadero.
0
AlexGuevara
Si los USA son nuestro mayor aliados….estamos arreglados….
0
ElenaCoures1
Estados Unidos, no Trump
0
arreglenenlacemagico
es normal no querer tu relacion por 5 años de sufrir al zanahorio , asi es la politica inteligente , ahora si se vuelve una dictadura en USA que lo dudo bastante teniendo en cuenta que es el pais mas rico del mundo.
Las dictaduras necesitan abono para florecer y todas tienen puntos en comun
0

