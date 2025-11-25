·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7049
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
8785
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
8854
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
4030
clics
Tucker Carlson señala como el Wall Street Journal promueve la guerra en Ucrania
3563
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
más votadas
450
El privilegio de las élites: Sarkozy, 20 días de prisión; los ladrones del Louvre, 25 años
419
Casi 20 años de cárcel para un ex director general de Feijóo por delitos de organización criminal y blanqueo
863
Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España
324
Cloudflare pide a sus clientes en España que documenten el bloqueo de sus sitios web con esta app
506
El abogado de Manos Limpias deja el caso de Begoña Gómez por su uso con fines "políticos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
5
clics
Javier Moll: "La España de las Autonomías es uno de los mayores logros de nuestra democracia"
El presidente de Prensa Ibérica destaca que es un modelo que articula la pluralidad territorial y combina la unidad con el respeto a la diversidad de las distintas regiones
|
etiquetas
:
moll
,
españa
,
autonomias
,
mayores
,
logros
,
democracia
3
0
0
K
42
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
42
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
cenutrios_unidos
#3
Pues yo solo veo problemas en elementos fundamentales como la educación, seguridad y sanidad. Y al final nadie se responsabiliza de nada. Es el "divide y vencerás" más exitoso de toda la política de este país.
Tenemos varios ejemplos claros con residencias que eran responsabilidad "del coletas" u otros grandes prohombres en los que mientras está de folleteo se le mueren 230 vecinos, pero es culpa del gobierno central.
Antes el robo estaba centralizado, ahora descentralizado y a varios niveles.
3
K
40
#7
Trigonometrico
#4
A mi me da la impresión de que el problema de la seguridad te lo inventas, y en caso de haber un problema así, no sería menor sin autonomías, más bien el problema sería más grave.
El problema de la sanidad en lugares como Andalucía, es un problema bastante reciente (después de 40 años) que se debería solucionar en las urnas, ahora toca a los andaluces pensar si les preocupa el problema o no.
Y la educación, cuando yo estudié la educación era prácticamente la misma que en el resto de…
» ver todo el comentario
4
K
39
#8
mente_en_desarrollo
#4
Precisamente la descentralización mejoró mucho los servicios.
Pero claro, hablamos de otra época donde las comunidades competían entre sí por ofrecer los mejores servicios y era una época de bonanza.
Se jodió con la crisis del 2008 donde pasaron a competir por llevarse de otros lados los sobres que hasta entonces se llevaban de la construcción.
0
K
12
#10
Dene
#4
antes, el robo estaba igual de descentralizado que ahora porque las capas son las mismas. donde ahora hay gobiernos autonomicos antes había delegaciones y subdelegaciones del gobierno con delegaciones de todos los ministerios haciendo perecidas funciones que ahora hacen las consejerias del ramo
1
K
19
#1
cenutrios_unidos
¿Logros o robos? Que no me queda claro.
1
K
21
#2
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
Ambas cosas no son incompatibles
0
K
13
#3
Trigonometrico
#1
En cualquier caso, uno de los mayores beneficios para el país.
0
K
11
#5
Alegremensajero
#3
Uno de los mayores beneficios para el país no, para los caciques regionales de turno más bien.
0
K
8
#9
XtrMnIO
Creo que no, ya que ha convertido el país en un puzzle de reinos de taifas.
0
K
12
#6
xaxipiruli
Si almenos los sistemas estuvieran bien abstraídos e integrados...
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Tenemos varios ejemplos claros con residencias que eran responsabilidad "del coletas" u otros grandes prohombres en los que mientras está de folleteo se le mueren 230 vecinos, pero es culpa del gobierno central.
Antes el robo estaba centralizado, ahora descentralizado y a varios niveles.
El problema de la sanidad en lugares como Andalucía, es un problema bastante reciente (después de 40 años) que se debería solucionar en las urnas, ahora toca a los andaluces pensar si les preocupa el problema o no.
Y la educación, cuando yo estudié la educación era prácticamente la misma que en el resto de… » ver todo el comentario
Pero claro, hablamos de otra época donde las comunidades competían entre sí por ofrecer los mejores servicios y era una época de bonanza.
Se jodió con la crisis del 2008 donde pasaron a competir por llevarse de otros lados los sobres que hasta entonces se llevaban de la construcción.