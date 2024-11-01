edición general
Javier Milei anunció que impulsará una reforma laboral y tributaria

Javier Milei anunció que impulsará una reforma laboral y tributaria

Entre manifestaciones y protestas de rechazo, el Presidente prometió que va a proponer que se debata en el Congreso una reforma integral del mundo laboral. Además, se refirió al salvataje norteamericano, al que calificó como un "hito fundacional".

Comentarios destacados:        
Ovlak #16 Ovlak
#11 Si con la información actual no es posible criticar, tampoco debería ser posible alabar.
5 K 57
Findeton #19 Findeton
#16 Aplaudo la iniciativa porque son medidas necesarias. Luego si la caga en la implementación habrá tiempo de criticar.
0 K 10
#26 Bravok1
#19 Pero tu has estado en el planeta tierra desde que gobierna miley Argentina?????
2 K 31
Ovlak #10 Ovlak *
#4 Eso no son detalles, son vaguedades absolutas que impiden que cualquier persona con el más mínimo criterio pueda prestar su confianza para llevarlas a cabo porque nadie puede saber cómo y en qué sentido le afectarían. ¿Qué impuestos? ¿Con qué medidas se flexibilizará? Es imposible formarse una opinión salvo que la opinión sea que todo ok. Vamos, sectarismo puro y duro.
4 K 52
Findeton #11 Findeton
#10 Con la información que tenemos, parece una buena idea. Cuando se concrete podremos criticar, pero lo que está claro es que unas reformas laboral y tributaria son necesarias.
0 K 10
#13 Leon_Bocanegra
#6 menos mal que estás tú, que para nada estás sesgado, para hacérmelo ver.
3 K 33
Findeton #15 Findeton
#13 Para eso estamos hombre.
0 K 10
#18 Leon_Bocanegra
#15 ya, todos sabemos desde hace mucho, para lo que estás tú aquí.
2 K 20
#22 pirat *
Con las gafas puestas se creerá listo como el frigodedo
No parece que necesitar un rescate sea un buen indicador de gestión... y mira que era difícil hacerlo peor que los anteriores...
2 K 28
#2 Leon_Bocanegra
El presidente Javier Milei anunció este viernes, durante un acto de campaña en la empresa Sidersa, en San Nicolás, que busca impulsar una reforma laboral y tributaria. Según el mandatario, esta "reforma profunda en el mundo del trabajo" generará más empleos, aunque esa fórmula ya haya fracasado en el país.



De todas maneras, para concretar esas supuestas mejoras, puso como condición que la población acompañe a su fuerza política en las próximas elecciones


Obviamente, si la población no le vota no va a concretar nada.
1 K 18
Findeton #6 Findeton
#2 Que en la noticia agreguen la coletilla "aunque esa fórmula ya haya fracasado en el país" sólo señala lo sesgado que está ese periódico.
0 K 10
Tito_Keith #29 Tito_Keith
#2 Si no las puede decir en voz alta antes de las elecciones... no hace falta ser muy pillo. Reformas laborales de parte de la derecha y con el FMI soplándote en el cogote ¿qué podría salir mal?
0 K 9
#21 Jodere
#20 Mas que tu defensor de mierda de pobres extraviados.
1 K 16
#8 Jodere
#7 Y que Milei roba a manos llenas todos los dias el y su hermana
1 K 16
Findeton #9 Findeton
#8 ¿Dice quién? ¿Algún juez ha dictaminado eso o sólo está en tu mente?
1 K 2
#12 Jodere
#9 Lo dicen por todos lados por eso se llevo el oro a Inglaterra, un nazi siempre es ladrón por ADN y Milei es ambas cosas.
1 K 16
Findeton #14 Findeton *
#12 Es decir, no eres capaz de decir nada concreto. Sobre lo de Inglaterra, Venezuela también puso su oro allí, ¿significa eso que Maduro es un ladrón según ti? A ver si resulta que eres inconsistente en tus argumentos...
1 K 2
#17 Jodere
#14 Yo con abducidos como tu lo mejoer es mandarlo a .........
1 K 16
Findeton #20 Findeton
#17 Entiendo, no tienes argumentos.
2 K 1
#25 Bravok1
#4 jajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajajaja {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
Waw.... Cuando acabe en la cárcel o huyendo del país...tengo mucha curiosidad con que nuevas aventuras nos sorprenderás para alabarlo. {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
1 K 15
Findeton #1 Findeton
Genial, ojalá consiga hacer esas muy necesarias reformas.
2 K 1
Ovlak #3 Ovlak
#1 Todavía no ha detallado en qué consisten ambas reformas y tú ya las estás alabando xD xD. Más sectario, imposible.
8 K 91
Findeton #4 Findeton
#3 En realidad sí ha dado bastantes detalles, por ejemplo quiere eliminar 20 impuestos, y la reforma laboral va enfocada a eliminar la "industria del juicio" y hacer más fácil contratar/despedir de forma que baje la informalidad laboral (que anda por el 50%).
0 K 10
#24 Bravok1
#3 Este le ha comprado cryptos y aun no lo ha asimilado, en plan huida hacia adelante a lo loco {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} ... Miley es el mesias!! {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
1 K 15
#5 Jodere
#1 Si la hace para poder seguir robando mejor el y su hermana.
3 K 41
Findeton #7 Findeton
#5 Entiendo, ¿qué piensas de que Cristina Kirchner esté condenada a devolver 650 millones de dólares que robó?
0 K 10
#23 Bravok1
#1 jajajajajajajaja Jajajajajajajajajaja
Waw.... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
1 K 15
#27 chavi
#1 Con lo que ha ingresado gracias a la venta del pais a Trump puede hacerlo. Adelante Milei !! :troll:
1 K 20
YoSoyTuPadre #28 YoSoyTuPadre
#1 Falta le hace porque ya vamos para dos años y su gestión está siendo un desastre en el ámbito empresarial
www.meneame.net/story/28-empresas-cierran-dia-desde-asumio-milei-pais-
1 K 17

