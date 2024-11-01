Javier Milei anunció que impulsará una reforma laboral y tributaria

Entre manifestaciones y protestas de rechazo, el Presidente prometió que va a proponer que se debata en el Congreso una reforma integral del mundo laboral. Además, se refirió al salvataje norteamericano, al que calificó como un "hito fundacional".
No parece que necesitar un rescate sea un buen indicador de gestión... y mira que era difícil hacerlo peor que los anteriores...
De todas maneras, para concretar esas supuestas mejoras, puso como condición que la población acompañe a su fuerza política en las próximas elecciones
Obviamente, si la población no le vota no va a concretar nada.
Waw.... Cuando acabe en la cárcel o huyendo del país...tengo mucha curiosidad con que nuevas aventuras nos sorprenderás para alabarlo.
Waw....
