Japón se cansa de los extranjeros mientras vive entre tecnología punta: "no queremos ser como Europa"

Los japoneses prefieren vivir con sus costumbres y no quieren que les 'invadan', como constata el 'influencer' hispano japonés, Kai Takizawa, que recoge las protestas en Tokio. Los manifestantes reclaman que "Japón no se vuelva como Europa", con altas tasas de inmigración y los problemas derivados que esto conlleva. Concretamente, este lugareño apunta que tiene miedo del Islam, que tilda de "religión del demonio". La respuesta es la misma que en todos lados: el aumento de las políticas de ultraderecha y una animadversión cada vez más palpable.

10 comentarios
#5 NoMeVeas *
Por poner en contexto:
En Japón han tenido el mismo partido gobernante desde que USA les mando las nukes. Por lo que sea, de pronto, su población reporta los mismos problemas que nuestros fascistas autóctonos. Es el capitalismo en crisis tirando de fascismo para mantenerse.

Joder con el libre pensamiento, es casi como si estuviesen programados para soltar las mismas chorradas.
ehizabai #3 ehizabai
Pues con su pan se lo coman. Ellos verán, y ellos sufrirán las consecuencias.
¿Cuál es el problema?
Feindesland #10 Feindesland
#3 El miedo a que les funcione. Ese es el problema.
#4 petal *
A los europeos nos encantan que nos visiten turistas africanos.
PijoProgre #9 PijoProgre
Es un país soberano y puede hacer lo que le salga de las pelotas. El gilibuenismo progre-subnormal que asola Europa no es obligatorio
Torrezzno #1 Torrezzno
O sea no quieren inmigración ni turistas. Que instauren el shogunato ya de una vez
Sacronte #2 Sacronte
#1 Pero que tampoco exporten nada, a ver si solo quieren a los gaijin para que se gasten los dineros en sus cacharritos.
placeres #7 placeres *
#1 Fui a Japón hace unos quince años, y aun en temporada baja, algunas calles estaban invadidas de turistas. Ahora, mirando las cifras, el número de visitantes se ha duplicado. Para los locales, eso debe de ser una pesadilla. (Nota: yo vivo en una zona turística con cinco hoteles urbanos e incontables viviendas turísticas en un radio de tres calles, así que entiendo algo del impacto).

Es un país más pequeño que España y con más del doble de población. Tiene el problema añadido de que todo lo…   » ver todo el comentario
#6 Cincocuatrotres
Los japoneses están en su derecho de montarselo como quieran, si se lo quieren montar así, quizás se ahorren cientos de coches quemados el 31 de diciembre y alguna que otra iglesia.
insulabarataria #8 insulabarataria
#6 Paqui, ¿que opinas de la ETA? De cuando estaba activa, quiero decir, claro. ¿Esos eran españoles y mucho españoles?
