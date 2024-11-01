·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5829
clics
El bulo viral de El Debate
3595
clics
Los precios de la publicidad en Menéame en 2026
3507
clics
Mamá, yo de mayor quiero ser un fascista (Comparsa Los hijos de Cádiz)
5780
clics
Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica
3733
clics
ICE secuestra a un niño porque no tiene a mano una prueba de ciudadanía [Eng]
más votadas
681
Sánchez anuncia que España no participará en la Junta de Paz de Gaza propuesta por Trump
487
Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial
290
El bulo viral de El Debate
363
Agentes de ICE encañonan a agentes de policía "de color" y les piden los papeles [ENG]
514
Las víctimas de las residencias alucinan con el funeral ofrecido por Ayuso tras la tragedia de Adamuz: "Busca su minuto de oro"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
11
clics
James Cameron critica a Estados Unidos por "dar la espalda a la ciencia". (ENG)
James Cameron arremete contra Estados Unidos tras irse del país: “Un lugar donde todos están enfrentados entre sí, que le da la espalda a la ciencia y estará en completo caos si aparece otra pandemia”.
|
etiquetas
:
james cameron
,
ee.uu.
,
ciencia
4
1
0
K
47
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
47
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mltfrtk
Hizo tan buenas pelis en su época de cineasta que le perdono lo de Titanic
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente