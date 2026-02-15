La izquierda reduciría sus pérdidas a solo 6 escaños si prosperase el frente unitario que pide Rufián.

Una coalición podría alcanzar 39 diputados. Sumar (26), Podemos (4), ERC (7), Bildu (6) y BNG (1) y Compromís (1), suman 45 parlamentarios actualmente en el Congreso de los Diputados. Esto reduciría las pérdidas a solo 6 diputados para el bloque, pero solo serviría a Sumar para maquillar el descalabro. Para la previsión se ha tomado la encuesta más reciente a nivel nacional publicada que incorpora también los resultados de las fuerzas regionales. Es el caso del sondeo de Sigmados para El Mundo del 31 de enero. Ésta misma refleja...