La izquierda reduciría sus pérdidas a solo 6 escaños si prosperase el frente unitario que pide Rufián

Una coalición podría alcanzar 39 diputados. Sumar (26), Podemos (4), ERC (7), Bildu (6) y BNG (1) y Compromís (1), suman 45 parlamentarios actualmente en el Congreso de los Diputados. Esto reduciría las pérdidas a solo 6 diputados para el bloque, pero solo serviría a Sumar para maquillar el descalabro. Para la previsión se ha tomado la encuesta más reciente a nivel nacional publicada que incorpora también los resultados de las fuerzas regionales. Es el caso del sondeo de Sigmados para El Mundo del 31 de enero. Ésta misma refleja...

CharlesBrowson
xD xD xD que me quedo sin comer, como el glorioso meme
Supercinexin
Qué raro que Sumar no arrase totalmente en las elecciones, si La Yoli era una posible de puta madre y además la culpa de todo la tenía Irene Montero e Ione Belarra y una vez desprendida de ese lastre la izquierda iba a subir como un cohete. Es lo que decían muchos de izquierdas en el Menéame. Que La Yoli la quería todo el mundo y la iban a votar en masa en cuanto no hubieran niñes de por medio.

No entiendo qué ha podido salir mal, por qué ese certero análisis político ha fallado, y nos enfrentamos a la más cojonuda mayoría absoluta de ultraderecha que este país ha visto desde el Franquismo, con todas las CCAA pintaditas de azul en el mapa y el Gobierno Central lo mismo.
Jaime131
Podría alcanzar, o no.
YSiguesLeyendo
la tendencia que viene teniendo Sumar en los últimos meses. Ese estudio por separado atribuye a Sumar 13 escaños y el 8,2% de los votos y a Podemos 3 (4,6%). A ERC 7 (1,8%, ponderado estatalmente, más de un 13% en Cataluña), a Bildu 6 (1,3%, más de 29 puntos en Euskadi) y 2 al BNG (0,8%, más de un 10% en Galicia) los mantiene igual, salvo a los gallegos a los que da otro escaño nuevo. La suma de los partidos si acudieran separados daría a la izquierda 31 diputados, los mismos que consiguió

cenutrios_unidos
Lo único que puede (y debe) unir a la izquierda de este país ya lo dijo Julio Anguita. Programa, programa y programa.

Pero como siempre la nueva izquierda estará en la gilipollez y el protagonismo personal.
ombresaco
#9 parcialmente puedes tener razón, pero hay otra de fondo. Una vez que quieres cambiar cosas, hay que decidir qué se cambia, establecer prioridades, y ahí lógicamente surgen discrepancias.
ombresaco
La izquierda reduciría sus pérdidas a solo 6 escaños si prosperase el frente unitario que pide Rufián.
La izquierda reduciría sus pérdidas a solo 6 escaños si prosperase el frente unitario liderado por Sumar.
La izquierda reduciría sus pérdidas a solo 6 escaños si prosperase el frente unitario liderado por Podemos.
La izquierda reduciría sus pérdidas a solo 6 escaños si prosperase el frente unitario liderado por IU.
BobbyTables
Ya lo dije en otra noticia: El cuento de la lechera.
ostiayajoder
Te digo 2 cosas:

En las elecciones de 2023 tampoco iba a salir ni de palo, se reian de el Tezanos pq en sus encuestas insinuaba q era posible.

En las elecciones de 2019 tampoco iba a salir, recuerdo el lema de campaña de los de Vox en twitter el dia de las elecciones: "ya podeis correr, rojos"
Macnulti_reencarnado
El frente popular de Judea. Mira que son patéticos.
ombresaco
#4 algo asín  media
