Por qué la izquierda necesita volver a pensar la cuestión generacional

La izquierda envejece cuando deja de seducir a la juventud. La extrema derecha ya lo entendió: conquistó las redes, el lenguaje digital y la rebeldía. Recuperar esa energía es una tarea urgente.
| etiquetas: izquierda , generacional , envejecimiento , juventud , derecha
La derecha ha comprado a golpe de talonario los medios de desinformación: prensa, radio, televisión, internet... y ha machacado hasta la saciedad en ellos sus mensajes simplones y fáciles de digerir como una papilla infantil.
¿Cuántas veces fue portada en todos los principales medios el bulo de Ferreras sobre Podemos, los únicos que de verdad llegaron a acojonar al poder?
Y si a eso le unes la mierda del PSOE, el otro brazo del poder para hacer creer a la… » ver todo el comentario
es.wikipedia.org/wiki/Cámara_de_eco_(medios)
Metafóricamente, esta expresión hace referencia a la cámara de eco acústica, un recinto hueco donde se produce la reverberación de los sonidos y donde sólo se oye la propia voz que topa en las paredes. Este es el mismo efecto que se produce en los medios y las redes, donde los usuarios únicamente visualizan o leen el contenido que reafirma sus propias ideologías y creencias,… » ver todo el comentario
Los milenaristas y consiguientes generaciones viven intoxicados en vidas carentes de sentido. Son una versión diluida y pusilánime de sus padres
Los baby boomers fueron combativos de jóvenes, porque también tocaron dictadura y había bastante que reclamar, pero después se desentendieron, como casi todas las generaciones a partir de cierta edad (si están más o menos cómodos, claro).
Cada generación es responsable del sentido que le da a su vida. Lo que sí está claro que vamos a ser la generación que más tiempo pasa encerrada con el móvil o el ordenador haciendo el gilipollas en Internet. Cada día queda más claro que hay más vida apagando el móvil o el ordenador y haciendo cualquier cosa que estando apegado a las redes sociales y sus servicios de mierda. Los baby boomers tuvieron la radio como distracción que es un medio que te permite trabajar mientras la escuchas, luego llegó la televisión y se estropeó esto, pero durante mucho tiempo solo tuvieron un canal y no había programación a todas horas.
De cualquier tema que le preguntaran siempre sabía como redirigirlo a los 2, 3 puntos claves de su campaña.
Sin camisetas reivindicativas, sin meterse en todas y cada una de las polémicas, sin tratar temas que dividen a su electorado etc.
Quizas no haya nada que entender.
Pero cada cual da entendimiento a la realidad segun sus intereses.
Mientras lo que se difunda no tenga que ver con la realidad es normal que la ficcion, el cuento, la mentira y el odio, muevan mas que la realidad.
Pero eso no es entender a nadie ni a nada, es manipular. Y sin duda, si, la derecha y extrema derecha manipula mejor.
Tiene mas medios de informacion global , mas dinero y no tienen… » ver todo el comentario
Se han dado ellos mismos el papel de poseedores de los poseedores de la verdad absoluta y ni se plantean la posibilidad de equivocarse en nada
Eso provoca que parte de la población les rechace y en lugar de pensarlo e intentar remediselo; fascista
Mientras tanto la izquierda...
conquistó las redes: Se fue a Bluesky como un supuesto acto de rebeldía contra Musk cuando lo que consiguieron es seguir dándose palmaditas en su cámara de eco mientras X no para deja de ser la plataforma más visitada e influyente.
el lenguaje digital: el facebook de los viejales comunistas está que arde, pero no se les ocurrió otra cosa que ir ha hacer… » ver todo el comentario
¿No lees tus propios comentarios?