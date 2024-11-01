edición general
Por qué la izquierda necesita volver a pensar la cuestión generacional

Por qué la izquierda necesita volver a pensar la cuestión generacional

La izquierda envejece cuando deja de seducir a la juventud. La extrema derecha ya lo entendió: conquistó las redes, el lenguaje digital y la rebeldía. Recuperar esa energía es una tarea urgente.

#2 abogado_del_diablo
La derecha no ha entendido una mierda.
La derecha ha comprado a golpe de talonario los medios de desinformación: prensa, radio, televisión, internet... y ha machacado hasta la saciedad en ellos sus mensajes simplones y fáciles de digerir como una papilla infantil.
¿Cuántas veces fue portada en todos los principales medios el bulo de Ferreras sobre Podemos, los únicos que de verdad llegaron a acojonar al poder?

Y si a eso le unes la mierda del PSOE, el otro brazo del poder para hacer creer a la…   » ver todo el comentario
7 K 100
Barney_77 #5 Barney_77 *
#2 Por pensamientos como el tuyo, en el que simplificas a la derecha como una suerte de estúpidos mononeuronales y los votantes de izquierdas como ilustrados seres de luz, tenemos la intención de voto que tenemos. Insultais a todo el que no compra vuestro pack al completo, todo elm que no comulgue es fascista, todo el que tenga una opinión mínimamente diferente es poco menos que Hitler. Demonizar a todo el mundo, no os mováis en vuestros postulados aunque la realidad os pegue una ostia a mano…   » ver todo el comentario
2 K 30
desastrecolosal #7 desastrecolosal
#5 Lo mejor de todo es que el artículo va dirigido a personajes como #2 y ni aún así, chico, que no les entra en la cabeza (ni les va a entrar nunca)
0 K 7
Asimismov #14 Asimismov
#4 te ha escocido #2 ¿Verdad?
0 K 12
desastrecolosal #17 desastrecolosal *
#13 Te lo explico, que parece no eres el más listo del lugar:

es.wikipedia.org/wiki/Cámara_de_eco_(medios)

Metafóricamente, esta expresión hace referencia a la cámara de eco acústica, un recinto hueco donde se produce la reverberación de los sonidos y donde sólo se oye la propia voz que topa en las paredes. Este es el mismo efecto que se produce en los medios y las redes, donde los usuarios únicamente visualizan o leen el contenido que reafirma sus propias ideologías y creencias,…   » ver todo el comentario
0 K 7
Torrezzno #1 Torrezzno *
Parece una falsa dicotomía. La generación mas combativa es y fue la baby boomer. No hay nada que tema más un gobierno azul o rojo que una manifestación de yayos. Es la generación que mas capital ha acumulado en la historia y la que mayor poder político detenta.

Los milenaristas y consiguientes generaciones viven intoxicados en vidas carentes de sentido. Son una versión diluida y pusilánime de sus padres
4 K 63
#8 Eukherio
#1 Es muy relativo. En hostelería en España hasta que entraron los de la generación Z a trabajar se aceptaban las míticas jornadas de 12 horas. Ahora ya ves bares que cierran y abren.

Los baby boomers fueron combativos de jóvenes, porque también tocaron dictadura y había bastante que reclamar, pero después se desentendieron, como casi todas las generaciones a partir de cierta edad (si están más o menos cómodos, claro).
0 K 8
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#8 hombre con las pensiones no se cansan de combatir
0 K 7
#11 Eukherio
#9 Y hacen bien. Yo todavía temo que llegue una generación lo suficientemente lerda como para perderlas. Pero bueno, que ya los de antes luchaban por ellas, y no creo que los X acepten sin más lo de perderlas.
0 K 8
#16 soberao
#1"Los milenaristas y consiguientes generaciones viven intoxicados en vidas carentes de sentido."

Cada generación es responsable del sentido que le da a su vida. Lo que sí está claro que vamos a ser la generación que más tiempo pasa encerrada con el móvil o el ordenador haciendo el gilipollas en Internet. Cada día queda más claro que hay más vida apagando el móvil o el ordenador y haciendo cualquier cosa que estando apegado a las redes sociales y sus servicios de mierda. Los baby boomers tuvieron la radio como distracción que es un medio que te permite trabajar mientras la escuchas, luego llegó la televisión y se estropeó esto, pero durante mucho tiempo solo tuvieron un canal y no había programación a todas horas.
0 K 14
security_incident #18 security_incident
Que aprendan de Mamdani. Traje y corbata, impecable, sonrisa de vendedor , campaña centrada en dos, tres ideas y quitarse el corsé de los discursos preparados.

De cualquier tema que le preguntaran siempre sabía como redirigirlo a los 2, 3 puntos claves de su campaña.

Sin camisetas reivindicativas, sin meterse en todas y cada una de las polémicas, sin tratar temas que dividen a su electorado etc.
0 K 17
JackNorte #12 JackNorte
Cuando entender algo: es mentir, soltar bulos y sembrar el odio.
Quizas no haya nada que entender.
Pero cada cual da entendimiento a la realidad segun sus intereses.
Mientras lo que se difunda no tenga que ver con la realidad es normal que la ficcion, el cuento, la mentira y el odio, muevan mas que la realidad.
Pero eso no es entender a nadie ni a nada, es manipular. Y sin duda, si, la derecha y extrema derecha manipula mejor.
Tiene mas medios de informacion global , mas dinero y no tienen…   » ver todo el comentario
0 K 12
estemenda #6 estemenda
Imprescindible reflexión.
0 K 11
Pacman #15 Pacman
El concepto de autocritica y reflexión no se contempla en la izquierda.

Se han dado ellos mismos el papel de poseedores de los poseedores de la verdad absoluta y ni se plantean la posibilidad de equivocarse en nada

Eso provoca que parte de la población les rechace y en lugar de pensarlo e intentar remediselo; fascista
0 K 11
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
se han pasado de frenada, a ver como hacen para volver a la senda :popcorn:
0 K 8
desastrecolosal #4 desastrecolosal
La extrema derecha ya lo entendió: conquistó las redes, el lenguaje digital y la rebeldía

Mientras tanto la izquierda...

conquistó las redes: Se fue a Bluesky como un supuesto acto de rebeldía contra Musk cuando lo que consiguieron es seguir dándose palmaditas en su cámara de eco mientras X no para deja de ser la plataforma más visitada e influyente.

el lenguaje digital: el facebook de los viejales comunistas está que arde, pero no se les ocurrió otra cosa que ir ha hacer…   » ver todo el comentario
0 K 7
#10 Eukherio
#4 X es la plataforma más usada e influyente en la cabeza de Musk. En lo que respecta a visitas está por detrás de Instagram, Facebook, Tiktok, YouTube y no sé si ya incluso hasta Reddit. De hecho metieron todo lo de Grok dentro de Twitter para ganar horas de uso.
1 K 20
#13 diablos_maiq
#4 cámara de eco, dice xD
¿No lees tus propios comentarios?
1 K 22
#19 soberao
#4 Las redes sociales no son redes socialistas. Si la izquierda quiere llegar a la gente se tiene que dar a conocer en la calle, las redes sociales son un campo muerto y hay que sacar a la gente de ahí, devolverle su vida fuera de "los paraísos artificiales" que son las redes sociales. En las redes sociales solo hay publicar los actos, enlaces y otras actividades que se van a hacer, como si fueran un tablón de anuncios, pero nada más, el resto es perder el tiempo y hacer el mamahostias con tu tiempo y tu vida.
0 K 14

