La izquierda asume que Yolanda Díaz será la candidata y Sumar la marca: empieza la batalla por las listas

La vicepresidenta aún no lo tiene decidido, pero sabe que es un sentir general. El principal argumento para descartar una colaboración con el PSOE en algunas circunscripciones es que supone regalar todo el espacio a Podemos. El conglomerado de partidos que se agruparon en torno a la marca Sumar en el pasado ciclo electoral asume que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, seguirá siendo la candidata. Además, la percepción de que se mantendrá la marca es mayoritaria, aunque esto tiene y tendrá matices territoriales...