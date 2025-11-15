La izquierda asume que Yolanda Díaz será la candidata y Sumar la marca: empieza la batalla por las listas

La vicepresidenta aún no lo tiene decidido, pero sabe que es un sentir general. El principal argumento para descartar una colaboración con el PSOE en algunas circunscripciones es que supone regalar todo el espacio a Podemos. El conglomerado de partidos que se agruparon en torno a la marca Sumar en el pasado ciclo electoral asume que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, seguirá siendo la candidata. Además, la percepción de que se mantendrá la marca es mayoritaria, aunque esto tiene y tendrá matices territoriales...
| etiquetas: izquierda , yolanda diaz , candidata , sumar
Cuando el discurso es ideologico la politica es ideológica.
Empezar a afrontar los datos reales y las preocupaciones reales, y quizas os voten. Dejar de insultar a todos como fachas, ultraderecha incluso a los que ideolgicamente estan más cerca vuestra. Y quizas podais gobernar. Dejar de meter propagandistas ideológicos en la RTVE de todos los españoles y no series comparados con la época de Urdaci con Rajoy.
Dejar de poner a "periodistas" poligoneras enchufadas, insultando a todo el muno incluyendo a la dignidad de la profesión periodística, y dejar de pactar con los que odian España.
Me temo que es demasiado tarde.
ciegobien pagado para comparar la basura de la época de Urdaci con lo que hay ahora.
En la época de Urdaci no verías tu informaciones que perjudicasen al gobierno como si puedes ver ahora en RTVE.
publicaremitir una rectificacion en prime time por desinformacion de una huelga general.
Comparar esa etapa negra de TVE con cualquier otra en democracia deberia ser motivo de sonrojo.