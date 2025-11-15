edición general
La izquierda asume que Yolanda Díaz será la candidata y Sumar la marca: empieza la batalla por las listas

La vicepresidenta aún no lo tiene decidido, pero sabe que es un sentir general. El principal argumento para descartar una colaboración con el PSOE en algunas circunscripciones es que supone regalar todo el espacio a Podemos. El conglomerado de partidos que se agruparon en torno a la marca Sumar en el pasado ciclo electoral asume que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, seguirá siendo la candidata. Además, la percepción de que se mantendrá la marca es mayoritaria, aunque esto tiene y tendrá matices territoriales...

#1 Leon_Bocanegra
Supongo que está información viene de fuentes cercanas a la ministra. Según ha podido saber el confidencial y blablabla.
Mangione #7 Mangione
"la izquierda..." xD  media
elsnons #9 elsnons
El colectivo de planchadoras aprueba esa decisión .
#4 Ovidio
Es una buena noticia para la derecha que la tucán vaya a ser candidata
Chakotay #5 Chakotay *
Han cogido el espacio de IU, lo han vaciado de toda carga ideológica para llenarlo de populismo woke para acabar teniendo el mismo sino peor resultado electoral que el que tenía IU. Me gustaría saber lo que estará pensando Cayo Lara de todo esto.
Lamantua #6 Lamantua
Se sabe que domingo son las elecciones..? Es para un amigo.
#2 Katos
¡¡Vaya ostia, vaya ostia!!

Cuando el discurso es ideologico la politica es ideológica.
Empezar a afrontar los datos reales y las preocupaciones reales, y quizas os voten. Dejar de insultar a todos como fachas, ultraderecha incluso a los que ideolgicamente estan más cerca vuestra. Y quizas podais gobernar. Dejar de meter propagandistas ideológicos en la RTVE de todos los españoles y no series comparados con la época de Urdaci con Rajoy.

Dejar de poner a "periodistas" poligoneras enchufadas, insultando a todo el muno incluyendo a la dignidad de la profesión periodística, y dejar de pactar con los que odian España.

Me temo que es demasiado tarde.
#3 Leon_Bocanegra *
#2 los que compran la RTVE de ahora con la de Urdaci lo hacen por órdenes de arriba. Hay que estar muy ciego bien pagado para comparar la basura de la época de Urdaci con lo que hay ahora.
En la época de Urdaci no verías tu informaciones que perjudicasen al gobierno como si puedes ver ahora en RTVE.
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#3 El TD de Urdaci, la unica vez que TVE fue condenada en firme y se vio obligada a publicar emitir una rectificacion en prime time por desinformacion de una huelga general.

Comparar esa etapa negra de TVE con cualquier otra en democracia deberia ser motivo de sonrojo.
