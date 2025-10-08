edición general
3 meneos
5 clics
Ivan Klíma, el escritor checo que sobrevivió a los nazis y al comunismo

Ivan Klíma, el escritor checo que sobrevivió a los nazis y al comunismo

El 4 de octubre falleció Ivan Klíma, a los 94 años en Praga, uno de los escritores checos más importantes del siglo XX y de los más destacados en la lucha por las libertades durante la dictadura comunista que sufrió su país. Su verdadero nombre era Ivan Kauders. Supo que era judío cuando junto a su familia fue internado por los nazis en el campo de concentración de Terezin. Sobrevivieron a aquel drama, lo que le marcó toda su vida, como a tantos supervivientes que se hicieron la pregunta de por qué otros murieron y ellos no.

| etiquetas: ivan klíma , escritor , checoslovaquia , nazis , comunismo
3 0 3 K -10 cultura
4 comentarios
3 0 3 K -10 cultura
Supercinexin #1 Supercinexin
Lo mismito que te mandasen los nazis a un campo de concentración que sobrevivir al malvado, horrible, terrible CcooOOomMMuNiiiIIiiisSSssMoooOOoohh {0x1f47b} jajaj El País, puto panfleto neoliberal, nunca defrauda.
1 K 31
Torrezzno #4 Torrezzno
Recomiendo mucho visitar este museo si visitais Budapest.

es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Terror

El edificio lo uso la gestapo y luego la policía secreta comunista húngara. Para los amantes de los interrogatorios
0 K 20
Grymyrk #2 Grymyrk
Propaganda fascista intentando equiparar a los nazis con los comunistas, pura basura
0 K 13
Andreham #3 Andreham
Pero fíjate qué cosas, al capitalismo no ha sobrevivido.
0 K 8

menéame