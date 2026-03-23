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Italia rechaza en referéndum la reforma judicial de Meloni, con casi la mitad de los votos escrutados

Italia rechaza en referéndum la reforma judicial de Meloni, con casi la mitad de los votos escrutados

El rechazo a la polémica reforma de la Justicia promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni parece imponerse este lunes, tras dos días de votaciones en un referéndum constitucional en Italia, en el que el NO va ganando con más de 54% de los votos, con alrededor de la mitad de los votos escrutados, tras el cierre de los colegios electorales a las 15.00 horas de Italia.

| etiquetas: italia , referéndum , justicia , poder judicial , meloni
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Thornton #1 Thornton
La oposición y la mayoría de juristas se opusieron al plan por considerarlo un paso peligroso para ejercer control político sobre la judicatura y una amenaza a la separación de poderes.

Por dar un poco de contexto
8 K 93
#6 tropezon *
#1 Por cierto, que lentos son los escrutinios en Italia ¿no?
Votaron ayer, y a la tarde del día siguiente van por la mitad...

Aunque ellos hacen referéndums, eso si. Igualito que aquí....
1 K 31
Cehona #7 Cehona
#6 Tienen que controlar los DNI digitales por si hay pulerazo.
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Thornton #9 Thornton
#6 Aunque ellos hacen referéndums,

No es que Meloni sea muy democrática. Habían aprobado en el parlamento la modifciación de 7 artículos de la Constitución sin alacanzar los 2/3 necesarios para su aprobación, así que, si lo querían aprobar, necesitaban el referendum.

Pero no les ha valido.
2 K 43
#14 giputxilandes
#6 salvo porque votaron hasta el mediodía de hoy, no sólo ayer {0x1f609}
0 K 10
#10 user31
#1 Eso es una frase genérica que se usa cuando se habla de cualquier reforma judicial. Contexto genérico no es contexto.
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Thornton #11 Thornton
#10 ¿A qué frase te refieres? ¿Quién ha hablado de "contexto genérico"?
0 K 20
#5 Marcus78 *
Para los que no conocen lo que se iba a votar hablando de que Italia prefiere no cambiar el sistema de justicia no tienen ni idea.

el referendum ha sido promovido por el gobierno sin convocar las opociciones para cambiar 7 puntos de la costitucion y no tenian nada que ver sobre la efciencia del poder de justicia. Solo tenia que ver con separar la carrera de los jueces de los avocatura de estado.

Ni una pizca de eficiencia y mas gastos poniendo dos organos de control mas( 100 miliones mas al…   » ver todo el comentario
4 K 55
#15 Eukherio
#5 Una de las tácticas ultra habituales es la de confundir al personal para que no sepa ni qué están votando exactamente ni qué cojones propusieron. Trump lo hace continuamente, y por eso los MAGA que estuvieron siempre en contra del control gubernamental ahora apoyan lo de reforzar el control de las elecciones. Les llegan a sugerir lo de poner un DNI para el país un año antes y dirían que es inadmisible.
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cocolisto #4 cocolisto
La justicia siempre es un cachondeo pero la iniciativa de Meloni era convertirla en hampona, a lo español, vaya.


elpais.com/espana/2026-03-23/la-audiencia-nacional-excarcela-a-24-impu
0 K 15
Milmariposas #13 Milmariposas
#4 En Italia, se ha sabido (porque hay pruebas gráficas) que hay determinados jueces que tienen encuentros distendidos (comidas, cenas, etc) con gente de la mafia. Pero a la Melones, eso no le preocupa lo más mínimo; es más hasta le hace gracias. :palm: :wall:
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asola33 #2 asola33
Quieren conservar la "independencia" de la judicatura, como la de aquí.
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#3 Marcus78
#2 no conoces lo que se votaba
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Andreham #12 Andreham
#3 La noticia de eldiario dice que se votaba para que jueces y fiscales tuvieran carreras separadas, ya que ahora pueden elegir al inicio de su carrera profesional.

Así el OPUS italiano puede decidir si mete más jueces o más fiscales, y puede controlar mejor las carreras y academias.
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#8 lordban
#2 la gente se cree que el poder judicial no está bajo control politico, parece que nacieron ayer.
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menéame