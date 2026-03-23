Italia rechaza en referéndum la reforma judicial de Meloni, con casi la mitad de los votos escrutados

El rechazo a la polémica reforma de la Justicia promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni parece imponerse este lunes, tras dos días de votaciones en un referéndum constitucional en Italia, en el que el NO va ganando con más de 54% de los votos, con alrededor de la mitad de los votos escrutados, tras el cierre de los colegios electorales a las 15.00 horas de Italia.