Italia rechaza en referéndum la reforma judicial de Meloni, con casi la mitad de los votos escrutados

El rechazo a la polémica reforma de la Justicia promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni parece imponerse este lunes, tras dos días de votaciones en un referéndum constitucional en Italia, en el que el NO va ganando con más de 54% de los votos, con alrededor de la mitad de los votos escrutados, tras el cierre de los colegios electorales a las 15.00 horas de Italia.
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Por dar un poco de contexto
Votaron ayer, y a la tarde del día siguiente van por la mitad...
Aunque ellos hacen referéndums, eso si. Igualito que aquí....
No es que Meloni sea muy democrática. Habían aprobado en el parlamento la modifciación de 7 artículos de la Constitución sin alacanzar los 2/3 necesarios para su aprobación, así que, si lo querían aprobar, necesitaban el referendum.
Pero no les ha valido.
el referendum ha sido promovido por el gobierno sin convocar las opociciones para cambiar 7 puntos de la costitucion y no tenian nada que ver sobre la efciencia del poder de justicia. Solo tenia que ver con separar la carrera de los jueces de los avocatura de estado.
Ni una pizca de eficiencia y mas gastos poniendo dos organos de control mas( 100 miliones mas al… » ver todo el comentario
elpais.com/espana/2026-03-23/la-audiencia-nacional-excarcela-a-24-impu
Así el OPUS italiano puede decidir si mete más jueces o más fiscales, y puede controlar mejor las carreras y academias.