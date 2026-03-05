Italia logra anular la marca 'La Mafia se sienta a la mesa' en España

La Oficina Española de Patentes y Marcas considera que la denominación de la cadena de restauración española es contraria al "orden público". El país transalpino batalla desde hace años contra la empresa, cuya marca considera ofensiva. La guerra entre Italia y el grupo La Mafia se recrudece. El país transalpino consiguió en 2018 que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ordenase la nulidad a escala comunitaria de la marca La Mafia se sienta a la mesa, buque insignia de esta cadena de restauración de inspiración italiana nacida en Zara