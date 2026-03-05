Italia logra anular la marca 'La Mafia se sienta a la mesa' en España

La Oficina Española de Patentes y Marcas considera que la denominación de la cadena de restauración española es contraria al "orden público". El país transalpino batalla desde hace años contra la empresa, cuya marca considera ofensiva. La guerra entre Italia y el grupo La Mafia se recrudece. El país transalpino consiguió en 2018 que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ordenase la nulidad a escala comunitaria de la marca La Mafia se sienta a la mesa, buque insignia de esta cadena de restauración de inspiración italiana nacida en Zara
Imagina un garito en Venecia que se llame ETA se va de pintxos
además de eso, no es comparable, "Mafia" es un nombre genérico, no exclusivo de Italia. Sería comparable si fuera "Los terroristas se van de pintxos"
añado: recuerdo haber leido que uno de los motivos de que las matrículas de los coches no tengan vocales era que no hubiera conches ETA
Y lo de que Mafia es genérico, en un restaurante de comida italiana...
Y te recuerdo que existen cosas como esta (En España: Mafia. Estafa como puedas!"):
#2: Veamos:
- Franco Sale a Comer (similar a Casa Pepe en Venta de Cárdenas, junto a la N-IV).
- El Hogar de Juana Chaos, cocina vasca de la que siempre querrás repetir plato.
- ETA se va de pinchos (#3), una experiencia como irse por las calles más estrechas de
Bud SpencerDonostia San Sebastián.
- Los Recesos de Billy El Niño, inspirado en el restaurante Mazarino, en la calle Eduardo Dato, metro Rubén… » ver todo el comentario