Italia logra anular la marca 'La Mafia se sienta a la mesa' en España

La Oficina Española de Patentes y Marcas considera que la denominación de la cadena de restauración española es contraria al "orden público". El país transalpino batalla desde hace años contra la empresa, cuya marca considera ofensiva. La guerra entre Italia y el grupo La Mafia se recrudece. El país transalpino consiguió en 2018 que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ordenase la nulidad a escala comunitaria de la marca La Mafia se sienta a la mesa, buque insignia de esta cadena de restauración de inspiración italiana nacida en Zara

#1 egon_
No es El Mundo Today :palm:
#3 muerola
#1 me parece lo correcto
Imagina un garito en Venecia que se llame ETA se va de pintxos
#4 Un_señor_de_Cuenca
#3 O montar una cadena que se llame "El Ventorro de Mazón".
#5 ombresaco
#3 www.rtve.es/noticias/20260225/entra-vigor-autorizacion-eta-reino-unido

además de eso, no es comparable, "Mafia" es un nombre genérico, no exclusivo de Italia. Sería comparable si fuera "Los terroristas se van de pintxos"

añado: recuerdo haber leido que uno de los motivos de que las matrículas de los coches no tengan vocales era que no hubiera conches ETA
#8 muerola
#5 y que tiene que ver un acrónimo con lo que estamos hablando
Y lo de que Mafia es genérico, en un restaurante de comida italiana...
#10 ombresaco
#8 y si el restaurante fuera ruso?
#6 kumo
#3 No creo que sea el mismo caso. Viene a ser lo mismo que el rollo "Hamburguesa Nostra"

Y te recuerdo que existen cosas como esta (En España: Mafia. Estafa como puedas!"):  media
#7 mcfgdbbn3
Vaya con Meloni y el "prohibido prohibir" de la derecha... :roll:

#2: Veamos:
- Franco Sale a Comer (similar a Casa Pepe en Venta de Cárdenas, junto a la N-IV).
- El Hogar de Juana Chaos, cocina vasca de la que siempre querrás repetir plato.
- ETA se va de pinchos (#3), una experiencia como irse por las calles más estrechas de Bud Spencer Donostia San Sebastián.
- Los Recesos de Billy El Niño, inspirado en el restaurante Mazarino, en la calle Eduardo Dato, metro Rubén…   » ver todo el comentario
#9 egon_
#3 Mafia es una palabra genérica, bajo mi punto de vista, no es lo mismo.
#2 DenisseJoel
Deberían haber contraatacado. Se me ocurren algunos nombres que no serían muy bien vistos en nuestro país.
