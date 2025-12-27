Italia y España se sacuden la etiqueta de “periféricos” mientras las primas de endeudamiento alcanzan su mínimo en 16 años

Traducción del artículo de FT del 27/12/2025: "Los costes de financiación pública pagados por España han caído a su nivel más bajo en relación con Alemania en 16 años, ya que los inversores premian a Madrid por su austeridad y se muestran cada vez más preocupados por el aumento de la deuda en otros países de la zona euro. El fuerte crecimiento económico de España ha contribuido a reducir su diferencial a 10 años con Alemania a menos de 0,5 puntos porcentuales. Se trata también del nivel más bajo desde antes de la crisis de la zona euro".