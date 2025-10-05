Israel sigue bombardeando Gaza pese a las negociaciones, con al menos 10 muertos esta noche

El Ejército israelí detuvo su avance terrestre en la capital ante los avances en las negociaciones, pero mantiene a sus tropas apostadas en los barrios de Tal al Hawa (suroeste), al Nasr (noroeste) y la calle Al Jalaa, que atraviesa buena parte de la ciudad de norte a sur, Los bombardeos y ataques de artillería continuaron esta noche en la Franja de Gaza a pesar de las inminentes negociaciones para un alto el fuego, y dejaron al menos diez muertos, entre ellos cinco abatidos por el Ejército cuando intentaban volver a sus casas en la ciudad de..