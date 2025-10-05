Israel sigue bombardeando Gaza pese a las negociaciones, con al menos 10 muertos esta noche

El Ejército israelí detuvo su avance terrestre en la capital ante los avances en las negociaciones, pero mantiene a sus tropas apostadas en los barrios de Tal al Hawa (suroeste), al Nasr (noroeste) y la calle Al Jalaa, que atraviesa buena parte de la ciudad de norte a sur, Los bombardeos y ataques de artillería continuaron esta noche en la Franja de Gaza a pesar de las inminentes negociaciones para un alto el fuego, y dejaron al menos diez muertos, entre ellos cinco abatidos por el Ejército cuando intentaban volver a sus casas en la ciudad de..
Si se pudiese constatar que eran milicianos de hamas, podria correctamente decir que se han dado bajas entre el enemigo,
Pero eso de abatidos, por no querer decir llanamente que son asesinatos ...
Ni puto caso que han hecho a Trumpi.
Trump ha publicado que se paren los bombardeos (no sé si también el ataque terrestre) y se están dando pompo con ese asunto.
En fin en todos los procesos normales de conflicto el primer paso cuando se está negociando es parar las hostilidades, si no se alcanza acuerdo se retoman las hostilidades, pero con un principio de acuerdo lo normal es un alto el fuego y un tiempo para cerrar el acuerdo