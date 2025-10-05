edición general
Israel sigue bombardeando Gaza pese a las negociaciones, con al menos 10 muertos esta noche

El Ejército israelí detuvo su avance terrestre en la capital ante los avances en las negociaciones, pero mantiene a sus tropas apostadas en los barrios de Tal al Hawa (suroeste), al Nasr (noroeste) y la calle Al Jalaa, que atraviesa buena parte de la ciudad de norte a sur, Los bombardeos y ataques de artillería continuaron esta noche en la Franja de Gaza a pesar de las inminentes negociaciones para un alto el fuego, y dejaron al menos diez muertos, entre ellos cinco abatidos por el Ejército cuando intentaban volver a sus casas en la ciudad de..

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Israel su gobierno y ejercito sigue a lo suyo, matar inocentes a pesar de las negociaciones y el alto el fuego que dijo Benjamín «Bibi» Netanyahu el principal asesino de ese país.
Machakasaurio #3 Machakasaurio
No se podía saber....
Deviance #10 Deviance *
#3 Quien iba a imaginar que esos cerdos sionistas se pasarían el trato por el arco del triunfo, es una sorpresa para mucha gente, fijo.... manda cojones.
CC: #7
RoterHahn #11 RoterHahn
Tanto cuesta a estas alturas llamar asesinatos de civiles en vez de soltar el eufemismo de abatidos?

Si se pudiese constatar que eran milicianos de hamas, podria correctamente decir que se han dado bajas entre el enemigo,
Pero eso de abatidos, por no querer decir llanamente que son asesinatos ... :palm:
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Aquí es donde se demuestra quién manda de verdad, o los sionistas o los gringos.

Ni puto caso que han hecho a Trumpi.
rutas #9 rutas *
A ver si detienen ya este maldito exterminio de palestinos y esta maldita ocupación de Palestina, y así los buenos israelíes pueden dedicarse tranquilamente a lo que siempre han soñado: exterminar palestinos y ocupar Palestina.
alcama #2 alcama
También sigue secuestrados los secuestrados. Si no cambian las circunstancias, todo sigue igual. De cajón.
#4 totxo
#2 las circunstancias han cambiado, Israel ha aceptado y Hamas tambien.
alcama #5 alcama
#4 Hechos son amores y no buenas razones. Hamás debe demostrar sus buenas intenciones, incluso acelerando su desarme
antesdarle #6 antesdarle
#2 hombre para sacar a los rehenes digo yo que habrá que dejar de lanzar misiles. De primero de negociar.
alfon_sico #8 alfon_sico
#2 las negociaciones se supone que son para algo, sino serían hechos consumados. He leído que se había acordado un alto el fuego y la devolución de todos los secuestrados en 60 días y luego unos puntos que no saldrán adelante referentes al gobierno de Gaza etc
Trump ha publicado que se paren los bombardeos (no sé si también el ataque terrestre) y se están dando pompo con ese asunto.

En fin en todos los procesos normales de conflicto el primer paso cuando se está negociando es parar las hostilidades, si no se alcanza acuerdo se retoman las hostilidades, pero con un principio de acuerdo lo normal es un alto el fuego y un tiempo para cerrar el acuerdo
