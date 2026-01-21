Israel lanza desde Fitur una 'oferta' a los españoles: "Aquí tenéis malos políticos; venid a Israel"

Rodeada un año más de polémica y llamadas al boicot, la presencia de Israel en Fitur no ha pasado desapercibida. Ni siquiera para sus propios protagonistas. La embajadora en funciones Dana Erlich ha sido la encargada este miércoles de inaugurar el stand. Ha estado acompañada por el director general del Ministerio de Turismo, Mijael Itzhakov...