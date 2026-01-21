edición general
Israel lanza desde Fitur una 'oferta' a los españoles: "Aquí tenéis malos políticos; venid a Israel"

Rodeada un año más de polémica y llamadas al boicot, la presencia de Israel en Fitur no ha pasado desapercibida. Ni siquiera para sus propios protagonistas. La embajadora en funciones Dana Erlich ha sido la encargada este miércoles de inaugurar el stand. Ha estado acompañada por el director general del Ministerio de Turismo, Mijael Itzhakov...

Relator #2 Relator
Que allí los tenemos peores.
javibaz #19 javibaz
#2 no, los de allí directamente son psicópatas asesinos.
PaulDurden #20 PaulDurden
#19 Bueno, algún/alguna de esos tenemos aquí también, por desgracia...
makinavaja #6 makinavaja
¿Quien ha dejado entrar a esta gentuza a Fitur?
Mikhail #11 Mikhail
#6 Pagaron su acceso; igual que pagan a todo el mundo para poder seguir asesinando impunemente... :-(
nanustarra #4 nanustarra
En Israel hay un gobierno terrorista y genocida
skaworld #8 skaworld
Deberia dejarse de polemicas y poner en valor las cosas unicas que puede ofrecer su pais al viajero, como por ejemplo ser uno de los pocos sitios del mundo en los que poder presenciar un genocidio en directo.
devilinside #12 devilinside
Por mí, que vayan los que quieran ir y no vuelvan
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Esto es análogo a que venga el responsable de turismo británico y nos diga que vayamos allí a disfrutar de su deliciosa gastronomía.
devilinside #14 devilinside
#5 Y de su maravilloso clima, y de la belleza de sus mujeres
#17 Suleiman
Oye, si es una oportunidad para que se larguen (y no vuelvan), todos los ultras, es magnífico.
#3 ombresaco
¿esta persona, si en una feria del turismo en Israel, algún representante extranjero dijera eso, se indignaría porque no se puede llegar e insultar a quienes te invitan?
Mikhail #10 Mikhail
#3 Por supuesto, eso sería antisemitismo... :troll:
devilinside #13 devilinside
#10 Todo es ETA, todo es antisemitismo...
#15 ombresaco
#13 Con razón o sin razón, es una carta que muchos han jugado...

Todo es facha, todo es racismo, todo es woke, todo es machismo, todo es equidistancia...
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Llegado desde Tel Aviv, Itzhakov ha lanzado desde Ifema el discurso más político y controvertido, en línea con la retórica que mantiene el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. "Quiero dirigirme a los ciudadanos españoles, a los turistas. El turismo es el puente entre los pueblos. Os queremos. Os necesitamos. Tenemos mucho que ofreceros. Sé que aquí tenéis unos malos políticos, pero el turismo está por encima de la política. Estoy muy contento de estar aquí", ha declarado desde el stand.
amimeconvirtioengrillo #9 amimeconvirtioengrillo
#1 está el turismo por encima de un genocidio y de un apartheid?
comunerodecastilla #16 comunerodecastilla
#9 Allí sí, están con ello, mas concretamente con el resort Trump. :-/

hijos de puta, hay que decirlo más. :ffu:  media
Supercinexin #18 Supercinexin
Estás en un país de invitada como embajadora y te pones a rajar de sus políticos en discursos en actos públicos.

Unos magos de la diplomacia, estos colonos genocidas.
#7 pirat
ayusadas
