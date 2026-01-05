edición general
Israel dice que Maduro utilizó Venezuela para lavar dinero de Hizbulá con respaldo de Irán

El Gobierno israelí aseguró hoy que el ya expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. en una operación relámpago desarrollada el sábado, utilizó Venezuela para lavar dinero de la milicia chíi libanesa Hizbulá con el respaldo de Irán.

Comentarios destacados:    
Supercinexin
Maduro también mató a Ana Frank y al papá del niño ese de aquella película que le engaña todo el rato en el campo de concentración haciéndole creer que todo se trata de una ginkana.
5
Raskin
#7 Maduro es la razón por la que Wally se esconde.
3
Supercinexin
#11 Y el que le vendía el caballo a Camarón y a Antonio Flores.
0
Raskin
#12 y la Ketamina a Elon. Laketanima.
0
wildseven23
Esto es como lo del PP con ETA...
3
feifur
#1 me gasnaste por 1 minuto :ffu:
1
Esfingo
Y también mato a Manolete.
2
Dene
Los que faltaban
En breve, Maduro, el toro que mato a Manolete
1
eipoc
Jajajaja. Doble tirabuzón con mortal adelante y atrás.

Abrid la boca hasta desencajar la mandíbula, que os la van a meter hasta el pescuezo, proimperialistas.
1
Poligrafo
Probablemente Nethanyaju es el sapiens mas repugnante en estos momentos sobre la faz de la tierra, asesinar a 18.000 crios para tratar de librarte de una condena por corrupcion.
2
Ripio
Y se comio mis deberes.
0
Cehona
Ahora se entiende porque han congelados los activos de Maduro en Suiza
www.meneame.net/story/suiza-congela-durante-cuatro-anos-bienes-maduro

Ya no existe un Banco de fiar.
0
DDJ
Me está dando la impresión que este tal Israel es un mentiroso compulsivo
1
johel
Yo diria mas, Maduro utilizó Venezuela para blanquear dinero de Hizbulá escondido en oro de Groenlandia con respaldo de Irán que habian convertido en yuanes los asesores de Xi Jinping mediante un banco de Panama que fue utilizado tanto para comprar entrenamiento del 11S como armas del 7 de Octubre.
0
Olepoint
¿ Y de ETA no han dicho nada ? :troll:
0
Tecar
No sé si a estas alturas de la película alguien se cree algo de lo que diga Israel.
:troll:
0

