Israel ataca varias zonas de Gaza por orden de Netanyahu

Israel ha llevado a cabo una jornada de bombardeos sobre la Franja de Gaza después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenara atacar "objetivos terroristas" en el enclave tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego al atacar a fuerzas militares israelíes en Ráfah, al sur del enclave palestino. Al menos 35 palestinos han muerto en varios ataques y dos soldados israelíes han caído en combate.

6 comentarios
Para sorpresa de (casi) nadie.
Para sorpresa de (casi) nadie.
#2 Leclercia_adecarboxylata
Qué asco de ser que no llega ni a humano.
wata #3 wata
Ahora no sé qué dirán todos aquellos que menospreciaban a los que manteníamos que ese alto el fuego no iba a servir de nada a los palestinos.
Enga ya lo arreglo yo:
Israel ataca varias zonas de Gaza por orden de Netanyahu "Donald premio de la paz Trump".

De nada {0x1f525}

#4 Suleiman
Estaba distraído en esto para para aplazar su comparecencia ante el juez?
Mecaguen #6 Mecaguen
Lo de armar a milicias rivales de Hamas también era parte del plan de paz?
