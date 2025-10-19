Israel ha llevado a cabo una jornada de bombardeos sobre la Franja de Gaza después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenara atacar "objetivos terroristas" en el enclave tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego al atacar a fuerzas militares israelíes en Ráfah, al sur del enclave palestino. Al menos 35 palestinos han muerto en varios ataques y dos soldados israelíes han caído en combate.
| etiquetas: israel , netanyahu , rompe , tregua , bombardeos , gaza , palestina , genocidio
Israel ataca varias zonas de Gaza por orden de
Netanyahu"Donald premio de la paz Trump".
De nada