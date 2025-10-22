edición general
Isabel Rodríguez retira el polémico anuncio de Vivienda tras la indignación por su burla a los mayores en 2055

La indignación creció al hacerse público que, mientras el Ministerio solo había ejecutado el 14,5% de los fondos europeos destinados a vivienda en 2024, sí había destinado más de medio millón de euros a esta campaña fallida.

El_Tio_Istvan #5 El_Tio_Istvan *
@Harkon mandando cosas de PD! @Verdaderofalso ha creado escuela! :troll:

Por otra parte me parece muy bien que retire ese truño. Ahora que apoquine los 700k euros que ha costado "la puta broma" de su bolsillo, que como buena rentista tiene posibles.
Veelicus #7 Veelicus
El anuncio no me preocupa demasiado, lo que me preocupa es que el PSOE lleva 7 años gobernando y no ha hecho nada, solo anuncios de cara a la galeria.
Estaria bien que la ministra explicase con pelos y señales que es lo que ha hecho el gobierno en estos 7 años y como ha evolucionado la vivienda en España.
alcama #3 alcama
No es magia, son tus impuestos
ChatGPT #2 ChatGPT
El que los ha costado 660.000 euritos? (De esos impuestos que son para sanidad, pensiones y educación)
rogerius #8 rogerius
Yo no veo burla alguna a los mayores. Viven en un piso compartido cincuenta años después de firmar el contratro. Eran jóvenes cuando lo firmaron. Es lo que va a sucederle a mucha gente.
JanovPelorat #1 JanovPelorat
Igual si se retira ella la indignación sería menor. No sé en qué estaban pensando...
ElBeaver #6 ElBeaver
A 60k la vivienda, ese anuncio daba para varias viviendas ya construidas que podrían destinarse a personas que realmente las necesitan.
#4 Somozano
Joder la puta viejunocracia española

Los mayores no eran los insultados. Somos los jóvenes
