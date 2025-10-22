Isabel Rodríguez retira el polémico anuncio de Vivienda tras la indignación por su burla a los mayores en 2055

La indignación creció al hacerse público que, mientras el Ministerio solo había ejecutado el 14,5% de los fondos europeos destinados a vivienda en 2024, sí había destinado más de medio millón de euros a esta campaña fallida.
Por otra parte me parece muy bien que retire ese truño. Ahora que apoquine los 700k euros que ha costado "la puta broma" de su bolsillo, que como buena rentista tiene posibles.
Estaria bien que la ministra explicase con pelos y señales que es lo que ha hecho el gobierno en estos 7 años y como ha evolucionado la vivienda en España.
Los mayores no eran los insultados. Somos los jóvenes