Isabel, paciente de cáncer de mama, en el Congreso: “Pedimos una cosa: cuiden la sanidad pública”

Entre lágrimas, y frente a la ministra de Igualdad y representantes de la mayoría de grupos parlamentarios, Isabel ha llevado este lunes al Congreso de los Diputados la voz de todas las mujeres pacientes de cáncer de mama. “Solo quiero pediros una cosa: cuiden de nuestra sanidad pública, tenemos que invertir más en investigación. Se ha dicho muchas veces, pero no olvidemos que la salud es nuestro bien más preciado”. A su voz quebrada respondió un sonoro aplauso de una sala Constitucional repleta.

12 comentarios
Andreham #1 Andreham
Los del PP jugando al Candy Crush y los de Vox, si no han salido de la sala porque "la ultra izquierda politiza la sanidad" (en el congreso, sí); estarán pensando en el carajillo de luego en la cafetería.

Y el PSOE viendo cómo sacar rédito de ésto y atacar a los de Andalucia.

Pero soluciones? Ninguna.
1 K 22
karakol #6 karakol
#1 Ni que fuera la primera vez que esta escoria miserable fascistoide se ríe en la cara de las víctimas, literalmente.

www.nuevatribuna.es/opinion/author/las-amargas-lgrimas-de-pilar-manjn/

www.eleconomista.es/espana/noticias/6527726/03/15/Rita-Barbera-hace-un
1 K 30
Barney_77 #7 Barney_77
#1 Yo sigo esperando por asociaciones de mujeres protestando por las pulseras de AliExpress
0 K 11
#9 Leon_Bocanegra
#7 si, yo tb creo que debemos decirle a las mujeres porqué deben protestar.
0 K 9
sotillo #11 sotillo
#7 No ni na
0 K 11
sotillo #10 sotillo
#1 Pues muy fácil, en siete meses elecciones, pero vamos que lo van a terminar de joder no tengo ninguna duda
0 K 11
#4 laruladelnorte
La Fiscalía acusa al Gobierno de Feijóo de homicidio por retrasar fármacos para la hepatitis C por “razones presupuestarias”
El ministerio público ve prevaricación en dos altos cargos de la Xunta de Galicia por ignorar sus propias instrucciones para pagar los tratamientos a los enfermos más graves
La denuncia incorpora los historiales médicos de seis pacientes que no lograron ser tratados a tiempo y murieron, pese a cumplir con los criterios para recibir la medicación
La querella cita el

…   » ver todo el comentario
1 K 21
Tarod #3 Tarod
Como la cuiden un poco más la matan
1 K 20
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
Cuidar la sanidad pública es muy fácil. Solo hay que votar correctamente.
1 K 19
sotillo #12 sotillo
#8 Claro, tu quitas a Perro Sánchez hijo de puta y estás obligado a votar a vox
0 K 11
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
El cáncer de mama es la tETA.
1 K 17
#5 fremen11
#2 tETA mala........
0 K 7

