Isabel, paciente de cáncer de mama, en el Congreso: “Pedimos una cosa: cuiden la sanidad pública”  

Entre lágrimas, y frente a la ministra de Igualdad y representantes de la mayoría de grupos parlamentarios, Isabel ha llevado este lunes al Congreso de los Diputados la voz de todas las mujeres pacientes de cáncer de mama. “Solo quiero pediros una cosa: cuiden de nuestra sanidad pública, tenemos que invertir más en investigación. Se ha dicho muchas veces, pero no olvidemos que la salud es nuestro bien más preciado”. A su voz quebrada respondió un sonoro aplauso de una sala Constitucional repleta.