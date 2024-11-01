edición general
23 meneos
54 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Irene Montero manda un claro mensaje tras lo ocurrido con Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'

Irene Montero manda un claro mensaje tras lo ocurrido con Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'

"Normalizar la violencia política y hacerlo pasar por una 'opinión más' como se hace aquí es el caldo de cultivo para que la violencia vaya a más. Organicémonos amigas porque quienes se tienen que ir son ellos, no nosotras. Todo mi apoyo"

| etiquetas: irene montero , sarah santaolalla , en boca de todos
19 4 7 K 154 actualidad
18 comentarios
19 4 7 K 154 actualidad
Comentarios destacados:      
freeclimb #1 freeclimb *
Medios cómplices del terrorismo de extrema derecha.
7 K 94
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero
¿ Como cuando le acosaron a Begoña Villacís, embarazada de 8 meses ..... ?

¿ Eso fue un escratche ?

¿ Una protesta ?

¿ Jarabe democrático ?

¿ Opinión del pueblo ?
9 K 78
Skiner #11 Skiner *
#2 Cualquiera que sea acosada esta mal.
Me hace gracia que lo digas con ese avatar que era bastante clasista y racista el Mauricio.
1 K 18
#13 detectordefalacias *
#2 ¡Hostiás!, ¿a Villacis la acosaron durante meses? ¿en que universo fue eso?
¿Me puedes decir también que cargo político ostenta Santaolalla que justifique un escrache, o un "jarabe democrático"? porque esas cosas que citas están relacionadas con protestas políticas (en el caso de Villacis activistas anti desahucios)
¿Me puedes decir que política intentan cambiar con la acción de acosar a una periodista sin cargo público alguno?
¿De que son activistas?

Estáis ya tan alejados de…   » ver todo el comentario
0 K 9
Skiner #16 Skiner *
#13 Esto se explica muy sencillo, esta señora sale en TVE y por tanto molesta a la extrema derecha.
Interesa darle carrete al tema para que se retroalimenten los medios que es lo que llevan haciendo varias semanas.
Unos para criticarla (Atresmedia, Mediaset, La fachosfera) y otros para defenderla.
Al final se dirige el foco hacía ella que no es nadie y se llenan muchas horas de medios e intervenciones de políticos como
Irene Montero, esto en realidad no aporta nada a nadie, misión cumplida la campaña de distraer la atención con banalidades.
0 K 7
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
La violencia politica contra las mujeres es inaceptable (que lo es)...
...pero ella puede ir a un mitin y llamar maltratador a un inocente (que se tuvo que manifestar un juez y tuvo que amenazar con embargo para que cumpliese la sentencia).

Cuestion de dobles varas de medir.
5 K 45
FunFrock #10 FunFrock
Dile ahora a unos chavales de 25 años, donde han visto que la Izquierda hizo Vicepresidente a un tio por acosar a peña, que no acose a peña pq se lo hacen a ellos y está mal.

Los regalos que se piden, al final llegan y hay q abrirlos
5 K 34
Mltfrtk #12 Mltfrtk
#10 Reportado por bulo. Basta ya de bulos fascistas.
1 K 7
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Jopetas! No me sé vale!!!
4 K 31
vicvic #6 vicvic
Es que no tiene nada que ver con ser o no mujer. Ha habido otras políticas, de derechas, que han sufrido acosos y escraches y (aparte que entonces no era importante, o se lo merecían por lo que algunos dicen), no se ha jugado la carta del victimismo por ser mujer, y bien hecho porque realmente era por la ideología y no por su sexo, lo cual no es que sea más o menos grave, es que es por otro motivo.
4 K 31
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Cobrando más de 100k al año está claro que no te vas a largar, inútil. Habrá que echarte.
2 K 28
Mltfrtk #4 Mltfrtk *
Menudos babosos. No hay ninguna diferencia con Vito Quiles, Ndongo o Daniel Esteve. Sacos de mierda. Y todos los subnormales de las redes sociales, incluida Menéame.
6 K 18
FunFrock #18 FunFrock
¿cual es el bulo que he soltado?
0 K 9
hazardum #7 hazardum *
Esta gente es puño de hierro mandíbula de cristal, ella puede criticar a todo dios y es para lo que va al programa básicamente, pero si se meten con ella es algo terrible, violencia política y demás, y dejando de lado que los otros 2 pueden ser unos imbéciles profundos.

No estoy de acuerdo con que acosen a nadie, ella debe denunciar al gilipollas del vito quiles si no lo ha hecho ya, pero ha ido al medico y los partes es que no tiene nada segun las noticias que han salido aquí, así que el…   » ver todo el comentario
0 K 8
TikisMikiss #8 TikisMikiss
#7 A mí lo que me escama es que en el video en sí se ve perfectamente que solo recibe un ligero empujón por parte de su amiga/compañera, Quiles estaba a chorromil metros.

Y el problema es que con esto al final está defendiendo al exhalador de alientos profesional, Tonto Quiles, porque le acusa de una agresión que no existe. Todo ello dejando a un lado el que sea mínimamente posible necesitar cabestrillo por el ligero roce que le dio su amiga (que no Quiles).
1 K 20
Quel #17 Quel
¿ De que agresión habla ?
0 K 6

menéame