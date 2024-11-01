Irene Montero manda un claro mensaje tras lo ocurrido con Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'

"Normalizar la violencia política y hacerlo pasar por una 'opinión más' como se hace aquí es el caldo de cultivo para que la violencia vaya a más. Organicémonos amigas porque quienes se tienen que ir son ellos, no nosotras. Todo mi apoyo"
¿ Eso fue un escratche ?
¿ Una protesta ?
¿ Jarabe democrático ?
¿ Opinión del pueblo ?
Me hace gracia que lo digas con ese avatar que era bastante clasista y racista el Mauricio.
¿Me puedes decir también que cargo político ostenta Santaolalla que justifique un escrache, o un "jarabe democrático"? porque esas cosas que citas están relacionadas con protestas políticas (en el caso de Villacis activistas anti desahucios)
¿Me puedes decir que política intentan cambiar con la acción de acosar a una periodista sin cargo público alguno?
¿De que son activistas?
Estáis ya tan alejados de… » ver todo el comentario
Interesa darle carrete al tema para que se retroalimenten los medios que es lo que llevan haciendo varias semanas.
Unos para criticarla (Atresmedia, Mediaset, La fachosfera) y otros para defenderla.
Al final se dirige el foco hacía ella que no es nadie y se llenan muchas horas de medios e intervenciones de políticos como
Irene Montero, esto en realidad no aporta nada a nadie, misión cumplida la campaña de distraer la atención con banalidades.
...pero ella puede ir a un mitin y llamar maltratador a un inocente (que se tuvo que manifestar un juez y tuvo que amenazar con embargo para que cumpliese la sentencia).
Cuestion de dobles varas de medir.
Los regalos que se piden, al final llegan y hay q abrirlos
No estoy de acuerdo con que acosen a nadie, ella debe denunciar al gilipollas del vito quiles si no lo ha hecho ya, pero ha ido al medico y los partes es que no tiene nada segun las noticias que han salido aquí, así que el… » ver todo el comentario
Y el problema es que con esto al final está defendiendo al exhalador de alientos profesional, Tonto Quiles, porque le acusa de una agresión que no existe. Todo ello dejando a un lado el que sea mínimamente posible necesitar cabestrillo por el ligero roce que le dio su amiga (que no Quiles).