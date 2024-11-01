edición general
Iraníes, indignados por asesinato de su Líder, el Ayatolá Jamenei  

Desde las primeras horas de hoy domingo, multitudes de personas han llenado la icónica Plaza de Enqelab en Teherán, la capital, después de que Estados Unidos e Israel asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un ataque aéreo perpetrado la mañana del sábado. arias ciudades, entre ellas, Ahvaz, Zahedán, Orumie, Yasuy, son escenario de similares congregaciones.

#2 vGeeSiz
Franquistas tristes porque han matado a Franco
3
#3 Alcalino
#2 estaría totalmente de acuerdo contigo si esto fuera el paso previo a la llegada de la democracia.

Pero si es el paso previo a una guerra civil...
0
#4 RoterHahn
#3
Si el ejercito, y la guardia revolucionaría estan a una, la población no tiene nada que decir, y menos opinar mientras un porcentaje alto de la misma los apoye.
0
#7 Toponotomalasuerte
#2 lameculos celebrando la barbarie de los genocidas.
0
#1 Findeton
Recordemos que Hispantv está financiado por la teocracia de Irán. De hecho Fort Apache de Pablo Iglesias, producido por HispanTV, recibió 90k euros de Irán.
3
#5 Tx4
#1 "Vox ha reconocido que pagó el 80% de su campaña a las elecciones europeas de 2014 con dinero de simpatizantes del grupo de oposición iraní Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), aunque La Ley Electoral impide que se reciban donaciones de personas o entidades no españolas una vez convocados los comicios"...
1
#6 Milmariposas
Todo tíos barbudos integristas que protestan porque no saben qué hacer ahora con sus mujeres, hijas, etc... y cómo van a controlarlas...

Titular alternativo.
0

