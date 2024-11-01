Iraníes, indignados por asesinato de su Líder, el Ayatolá Jamenei  

Desde las primeras horas de hoy domingo, multitudes de personas han llenado la icónica Plaza de Enqelab en Teherán, la capital, después de que Estados Unidos e Israel asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un ataque aéreo perpetrado la mañana del sábado. arias ciudades, entre ellas, Ahvaz, Zahedán, Orumie, Yasuy, son escenario de similares congregaciones.