Irán suma más de 200 muertos y casi 750 heridos tras los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos

La Media Luna Roja iraní confirma 201 fallecidos y 747 heridos, distribuidos en 24 de las 31 provincias del país, evidenciando la magnitud y el alcance territorial de los ataques. Más de un centenar de víctimas mortales son civiles: 85 escolares fallecen en un bombardeo contra una escuela infantil en Hormozgan, mientras que 15 personas pierden la vida en un ataque dirigido a un gimnasio en la provincia de Fars.
* referido a los que promulgan que "la vida es sagrada" pero luego vitorean estas 'bajas'.
No sé si esto será verdad, pero españita me da que la van a entrar. Las declaraciones del perro no sentaron bien en Israel y quizá nos mandan un pepino de falsa bandera.
Agresores y quienes se defienden de las agresiones.
Esta es la libertaz neoliberal euronazionista.