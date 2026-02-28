edición general
Irán suma más de 200 muertos y casi 750 heridos tras los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos

La Media Luna Roja iraní confirma 201 fallecidos y 747 heridos, distribuidos en 24 de las 31 provincias del país, evidenciando la magnitud y el alcance territorial de los ataques. Más de un centenar de víctimas mortales son civiles: 85 escolares fallecen en un bombardeo contra una escuela infantil en Hormozgan, mientras que 15 personas pierden la vida en un ataque dirigido a un gimnasio en la provincia de Fars.

#2 kaos_subversivo
200 asesinados. Que no ha sido un terremoto
22 K 267
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Pero el aborto es genocidio*.

* referido a los que promulgan que "la vida es sagrada" pero luego vitorean estas 'bajas'.
7 K 113
azathothruna #7 azathothruna
#1 Tambien apoyan los tiroteos escolares esa fauna
2 K 38
mecheroconluz #4 mecheroconluz
Y la mayoría civiles.
6 K 95
#5 Eukherio
Preveo que los medios que estas semanas estaban extremadamente conmovidos con las víctimas de las protestas de Irán van a pasar un poco por alto a los que han muerto por culpa del ataque, y que igual los que no estaban antes hablando demasiado de Irán ahora vuelven a interesarse por ellos.
4 K 59
#3 pirat *
Ahora saldrán los europedos exigiendo a Irán que no se defienda, se deje masacrar y se desarme...
2 K 37
#9 Toponotomalasuerte
#3 ya salieron hace un rato. Tienes la noticia en meneame.
2 K 40
#12 Toponotomalasuerte
#9 dicen ahora que hay tanques sobre el espacio aéreo del estrecho, al parecer para repostar a B2...
No sé si esto será verdad, pero españita me da que la van a entrar. Las declaraciones del perro no sentaron bien en Israel y quizá nos mandan un pepino de falsa bandera.
0 K 11
#10 DotorMaster
#3 los europedos del partido popular europedo
1 K 29
tul #13 tul
#3 ya han salido y han dicho exactamente eso ademas de condenar los ataques de iran que es muy malisimo por no dejarse matar sin responder.
1 K 21
Io76 #8 Io76
"Son todos iguales"
Agresores y quienes se defienden de las agresiones.
Esta es la libertaz neoliberal euronazionista.
1 K 27
reithor #11 reithor
Pues en cualquier momento le hunden un barco a los yankees, que es como empiezan bastantes guerras. Cuba, Pearl harbor...
0 K 12
magnifiqus #14 magnifiqus
#11 Pero si esta ya ha empezado, y la han empezado los yankees...
0 K 8

