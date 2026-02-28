Irán suma más de 200 muertos y casi 750 heridos tras los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos

La Media Luna Roja iraní confirma 201 fallecidos y 747 heridos, distribuidos en 24 de las 31 provincias del país, evidenciando la magnitud y el alcance territorial de los ataques. Más de un centenar de víctimas mortales son civiles: 85 escolares fallecen en un bombardeo contra una escuela infantil en Hormozgan, mientras que 15 personas pierden la vida en un ataque dirigido a un gimnasio en la provincia de Fars.