Irán responde a EE.UU. y pide una nueva ronda de conversaciones

Teherán pone como condición el fin de la guerra en Líbano y garantías en Ormuz. Teherán condiciona cualquier avance diplomático al fin de la guerra “en todos los frentes”, con especial referencia a Líbano, y a garantías sobre la seguridad marítima en el estratégico estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes no aclararon, sin embargo, ni cuándo ni en qué condiciones podría reabrirse plenamente esta vía marítima, por la que antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial.