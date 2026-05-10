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Irán responde a EE.UU. y pide una nueva ronda de conversaciones

Irán responde a EE.UU. y pide una nueva ronda de conversaciones

Teherán pone como condición el fin de la guerra en Líbano y garantías en Ormuz. Teherán condiciona cualquier avance diplomático al fin de la guerra “en todos los frentes”, con especial referencia a Líbano, y a garantías sobre la seguridad marítima en el estratégico estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes no aclararon, sin embargo, ni cuándo ni en qué condiciones podría reabrirse plenamente esta vía marítima, por la que antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

| etiquetas: irán , respuesta , ee.uu , ronda de conversaciones , ormuz , líbano
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5 comentarios
6 1 0 K 87 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
No parece que se achanten los iraníes. Y me gusta su insistencia en ligar el futuro de negociaciones de paz al fin de los incursiones y asesinatos sionistas en Líbano. Una esperanza al menos.
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Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#1 Parece mentira que ese régimen detestable esté teniendo la dignidad que le falta al Mundo Libre (TM)
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Andreham #3 Andreham
La putada gorda es que "las garantías sobre la seguridad marítima" las tiene que validar gente que, de primeras y con dos cojones, pidieron amablemente a Irán que se dejase bombardear por Estados Unidos e Israel después de que asesinaran a su presidente.

Es gracioso porque ya no se habla de su programa de enriquecimiento de uranio, y tampoco han salido noticias de los ataques de Israel en el sur del Líbano desde hace unos días.

Algo cuece Occidente, y huele a "Nunca hemos estado en guerra con Irán".
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 huele a TACO gigante.
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HartzBaltz #2 HartzBaltz
Las reservas mundiales se estan agotando, ya vereis que risas dentro de unos dias.
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menéame