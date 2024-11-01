Irán redobla los ataques sobre Israel y amenaza con matar a Netanyahu

Irán lanza nuevos misiles contra Israel mientras la Guardia Revolucionaria eleva el pulso al amenazar de muerte al primer ministro Benjamin Netanyahu y acusa a Estados Unidos de planear un atentado de 'falsa bandera' en suelo americano. Irán ha efectuado esta mañana una nueva andanada de proyectiles contra zonas del sur y del centro de Israel, ataque que ha sido contestado por el Ejército israelí con el anuncio de otra ofensiva militar sobre objetivos situados en el oeste de la república islámica.