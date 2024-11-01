Irán redobla los ataques sobre Israel y amenaza con matar a Netanyahu

Irán lanza nuevos misiles contra Israel mientras la Guardia Revolucionaria eleva el pulso al amenazar de muerte al primer ministro Benjamin Netanyahu y acusa a Estados Unidos de planear un atentado de 'falsa bandera' en suelo americano. Irán ha efectuado esta mañana una nueva andanada de proyectiles contra zonas del sur y del centro de Israel, ataque que ha sido contestado por el Ejército israelí con el anuncio de otra ofensiva militar sobre objetivos situados en el oeste de la república islámica.
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Fotografías recientes demuestran que está vivo.
Eso podría ser usado como excusa para lanzar un ataque por tierra. Si ocurre, dad por seguro que sólo morirán plebeyos.
Es obvio que hay que aplicar la ley del talion.
Pero si fuera irani, tambien me cargaria a todos los partidos zionistas.