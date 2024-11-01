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Irán redobla los ataques sobre Israel y amenaza con matar a Netanyahu

Irán lanza nuevos misiles contra Israel mientras la Guardia Revolucionaria eleva el pulso al amenazar de muerte al primer ministro Benjamin Netanyahu y acusa a Estados Unidos de planear un atentado de 'falsa bandera' en suelo americano. Irán ha efectuado esta mañana una nueva andanada de proyectiles contra zonas del sur y del centro de Israel, ataque que ha sido contestado por el Ejército israelí con el anuncio de otra ofensiva militar sobre objetivos situados en el oeste de la república islámica.

| etiquetas: irán , redobla , ataques , israel
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7 comentarios
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
El cuerpo de élite iraní ha mencionado de forma velada la llamativa ausencia de Netanyahu en la reunión celebrada el sábado por la cúpula de seguridad de Israel, circunstancia que ha disparado las teorías conspirativas sobre la posibilidad de que el jefe del Gobierno israelí hubiera resultado herido en alguno de los ataques lanzados por Irán.

Fotografías recientes demuestran que está vivo.  media
10 K 148
#1 rystan
acusa a Estados Unidos de planear un atentado de 'falsa bandera' en suelo americano

Eso podría ser usado como excusa para lanzar un ataque por tierra. Si ocurre, dad por seguro que sólo morirán plebeyos.
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josde #7 josde
Menos mal que según Trump, Irán ya estaba casi para rendirse, le habian destrozado todos sus misiles y drones.
2 K 53
Gotsel #2 Gotsel
Pero no estaba muerto?
1 K 23
#3 txelin
#2 estaba de parranda
2 K 25
Sandman #6 Sandman
#2 No lo suficiente.
1 K 32
azathothruna #5 azathothruna
Se cargaron a Jomeini.
Es obvio que hay que aplicar la ley del talion.
Pero si fuera irani, tambien me cargaria a todos los partidos zionistas.
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menéame