Irán quiere atraer turismo transexual de operaciones quirúrgicas de cambio de sexo

Durante 40 años Irán ha realizado más cirugías de cambio de género que muchas otras naciones, en gran parte por presionar a sus ciudadanos homosexuales y de sexo no conforme a operarse o arriesgarse a la pena de muerte. Ahora, con una economía paralizada por las sanciones, la república islámica está promocionando su experiencia a ciudadanos de todo el mundo con la esperanza de atraer a extranjeros transgénero. Ofrece packs de cirugías económicas con estancias en hoteles de lujo y tours turísticos con el que espera generar 7.000 millones anuales