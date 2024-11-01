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Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si EEUU levanta el bloqueo y pone fin a la guerra

Irán ha ofrecido poner fin a su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que dejaría las discusiones sobre la cuestión más amplia de su programa nuclear para una fase posterior, afirmaron el lunes dos funcionarios regionales con conocimiento del asunto.

| etiquetas: irán , ormuz , bloqueo
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8 comentarios
7 2 0 K 81 actualidad
pepel #4 pepel
Trump está ahora enfocado en el intento de asesinato de su esposa y en ofrecerle el baile de los cisnes en el nuevo salón.
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anv #3 anv *
O sea... Nada nuevo, ¿no?
Total, Israel no dejará de atacar hasta que no mate a todos los que viven en su "tierra prometida".
1 K 27
#7 Dav3n
#3 De eso va esta oferta.

Irán sabe perfectamente que EEUU no puede dar por acaba una guerra que montó Israel porque Israel no ha acabado de hacer lo que quería hacer.

Ésto es simple posicionamiento diplomático para que quede claro la clase de psicopatas con los que "negocian".
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Esto ya parece una discusión de pareja.
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curaca #2 curaca
En EE UU se han dado cuenta (bueno supongo que muchos ya lo sabrían, pero Trump no hizo caso) que la mejor forma de hacer daño a Irán es impidiéndole sacar su petróleo y no porque no ingrese, si no por el riesgo de no poder bombear más petróleo de algunos pozos que colapsarían. Hubiera infinitamente más barato y probablemente más efectivo.
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DaniTC #5 DaniTC
#2 si las consecuencias las pagan otros países mejor, ¿No? Por un lado, me cargo la amenaza de Irán y por otro quito la competencia a mis empresas y que se jodan xD
1 K 27
#6 sorecer *
#2 :-D :-D :-D :-D

Espera? Que lo dices en serio?
1 K 22
#8 Dav3n
#2 Si hijo, si, Irán no duerme por las noches con el bloqueo usano, los tienen en jaquerrrrllll xD
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menéame