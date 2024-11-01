Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si EEUU levanta el bloqueo y pone fin a la guerra

Irán ha ofrecido poner fin a su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que dejaría las discusiones sobre la cuestión más amplia de su programa nuclear para una fase posterior, afirmaron el lunes dos funcionarios regionales con conocimiento del asunto.
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Total, Israel no dejará de atacar hasta que no mate a todos los que viven en su "tierra prometida".
Irán sabe perfectamente que EEUU no puede dar por acaba una guerra que montó Israel porque Israel no ha acabado de hacer lo que quería hacer.
Ésto es simple posicionamiento diplomático para que quede claro la clase de psicopatas con los que "negocian".
Espera? Que lo dices en serio?