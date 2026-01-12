Irán nombra a los "países occidentales" responsables de las protestas

"Los países occidentales, en lugar de condenar a los terroristas, condenan a nuestra Policía. Son los mismos que no condenaron el genocidio de más de 70.000 personas en Gaza ni la muerte de más de 1.000 ciudadanos iraníes a manos de Estados Unidos e Israel, pero hoy apoyan a los terroristas en Irán", subrayó. Agregó que las protestas fueron pacíficas y el Gobierno respondió de inmediato a las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, grupos terroristas armados se infiltraron entre los manifestantes para desviar las protestas de su curso original.
La preocupación occidental por los derechos de los ciudadanos iraníes es cero. Y además lo sabes y aún así comentas.
No intentes razonar con #2, es algo imposible.
Del centro de torturas de Guantánamo hablamos otro día ¿Verdad?
Que pases una buena tarde, querido NAFO.
Del centro de torturas de Guantánamo hablamos otro día ¿Verdad?
Así que agradezco si dejas de hacerte el tonto.
Lo mismo #2 se refiere a EEUU.
Veremos si consiguen sus objetivos.
Que se ve la patita!
Otro titular alternativo: el Padrecito Stalin culpa al capitalismo de las medidas tomadas por la Unión Soviética contra kulaks, contrarrevolucionarios y demás chusma traidora.
Otro titular alternativo: Comunidad de Madrid culpa al Gobierno de ser responsable por no haber trasladado a ancianos aquejados de COVID a hospitales.
Otro titular alternativo: violador acusa a padres de su víctima, por "vestirla como una puta".