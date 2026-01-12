Irán nombra a los "países occidentales" responsables de las protestas

"Los países occidentales, en lugar de condenar a los terroristas, condenan a nuestra Policía. Son los mismos que no condenaron el genocidio de más de 70.000 personas en Gaza ni la muerte de más de 1.000 ciudadanos iraníes a manos de Estados Unidos e Israel, pero hoy apoyan a los terroristas en Irán", subrayó. Agregó que las protestas fueron pacíficas y el Gobierno respondió de inmediato a las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, grupos terroristas armados se infiltraron entre los manifestantes para desviar las protestas de su curso original.