Irán nombra a los "países occidentales" responsables de las protestas

Irán nombra a los "países occidentales" responsables de las protestas

"Los países occidentales, en lugar de condenar a los terroristas, condenan a nuestra Policía. Son los mismos que no condenaron el genocidio de más de 70.000 personas en Gaza ni la muerte de más de 1.000 ciudadanos iraníes a manos de Estados Unidos e Israel, pero hoy apoyan a los terroristas en Irán", subrayó. Agregó que las protestas fueron pacíficas y el Gobierno respondió de inmediato a las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, grupos terroristas armados se infiltraron entre los manifestantes para desviar las protestas de su curso original.

ur_quan_master #4 ur_quan_master *
#2 ¿ Lo dices en Siria? :-P

La preocupación occidental por los derechos de los ciudadanos iraníes es cero. Y además lo sabes y aún así comentas.
Beltenebros #5 Beltenebros
#4
No intentes razonar con #2, es algo imposible.
Alakrán_ #8 Alakrán_
#4 #5 Os lo aclaro, ya que necesitáis ayuda, me refiero a Irán y los Ayatolá.
Beltenebros #11 Beltenebros *
#8
Del centro de torturas de Guantánamo hablamos otro día ¿Verdad?
Que pases una buena tarde, querido NAFO.
Alakrán_ #13 Alakrán_
#11 Cuando nos traigas una noticia sobre Guantánamo

Del centro de torturas de Guantánamo hablamos otro día ¿Verdad?
ur_quan_master #12 ur_quan_master *
#8 que el régimen iraní es una mierda teocrática lo sabemos todos. Que la propaganda esta en marcha por intereses de otros países también. Y que el objetivo es tratar de destruir Irán como se hizo en Iraq, Libia, Siria, etc lo sé yo y lo sabes tú.

Así que agradezco si dejas de hacerte el tonto.
Beltenebros #6 Beltenebros
#4
Lo mismo #2 se refiere a EEUU.
Beltenebros #1 Beltenebros
El tío Sam e Israel jugando a incendiar la región.
Veremos si consiguen sus objetivos.
Alakrán_ #2 Alakrán_
#1 Si un pueblo pide libertad el tirano los llama terroristas.

Que se ve la patita!
sotillo #7 sotillo
#2 Desde Irán a Estados Unidos y en la misma semana, ya ni siquiera tener operativo un campo de exterminio hace que la razón se imponga y cada día que pasa va a peor por que las dictaduras cada dia son más y más fuertes
BundesPolizei #3 BundesPolizei
Pues hombre tal y como está el percal, no es de extrañar que tanto el Mossad como USA estén financiando y boycoteando el pais por dentro. Es algo que además es tradición en la politica exterior de regimenes terroristas como los anteriormente citados.
sotillo #10 sotillo
#3 Cierto, no hace ni dos semanas que ya amenazaban con atacar a Irán lo que no quita las atrocidades del régimen iraní
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
Titular alternativo: el Führer culpa a la Conspiración Judía Internacional por la medidas tomadas por el Reich contra los judeobolcheviques. :troll:

Otro titular alternativo: el Padrecito Stalin culpa al capitalismo de las medidas tomadas por la Unión Soviética contra kulaks, contrarrevolucionarios y demás chusma traidora. :troll:

Otro titular alternativo: Comunidad de Madrid culpa al Gobierno de ser responsable por no haber trasladado a ancianos aquejados de COVID a hospitales. :troll:

Otro titular alternativo: violador acusa a padres de su víctima, por "vestirla como una puta". :troll:
porto #14 porto
Don't feed the trolls
