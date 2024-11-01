edición general
Irán nombra al hijo de Jamenei como nuevo Líder Supremo tras el asesinato de su padre

Irán nombra al hijo de Jamenei como nuevo Líder Supremo tras el asesinato de su padre poco más de una semana después del asesinato de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, en ataques entre Estados Unidos e Israel que sumieron a toda la región en una guerra a gran escala. Jamenéi, quien ahora tendrá la responsabilidad de liderar la República Islámica durante la mayor crisis de sus 47 años de historia, fue nombrado por clérigos como sucesor de su padre el domingo.

Ka1900 #1 Ka1900 *
Ahora sí que sí. No querían taza...pues toma tazón.
JoseRvValjean #2 JoseRvValjean *
#1 El Rey ha muerto, viva el Rey
Ka1900 #6 Ka1900
#2 A veces me cuesta reconocer quien es peor de las dos partes.
#35 guillersk
#1 Se abren apuestas a cuanto tarda en reunirse con su padre.
Ka1900 #39 Ka1900
#35 Pues que sigan creando mártires....ya verás que bien nos va a ir el resto del planeta. La violencia es la estrategia de los necios...
Bolgo #3 Bolgo *
Que nombren al hijo de alguien sucesor es el menor problema cuando hay un estado genocida que va a acabar por liquidarnos a todos con sus ansias expansionistas y teocráticas
Bolgo #7 Bolgo
#5 y sus primos los sionistas
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#7 primos... ejem xD
Bolgo #14 Bolgo *
#9 tienes razón, mejor los llamamos hijos de la grandísima puta
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#14 que culpa tiene ella?
Bolgo #20 Bolgo
#16 pregúntale a la biblia, amigo. En la que creen. Lilith es la granputa
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#20 que versión?
Bolgo #26 Bolgo
#22 hasta luego lucaasss!
DayOfTheTentacle #29 DayOfTheTentacle
#26 ok Andy
Bolgo #31 Bolgo
#29 ok avionetto
DayOfTheTentacle #40 DayOfTheTentacle
#31 cachis... no lo pillo.
Ka1900 #13 Ka1900
#5 Efectivamente. Hemos vuelto al le ley de la selva. El más fuerte prevalecerá. La justicia y statu quo internacional ha muerto.
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
#13 yo no entiendo que china y Rússia no se metan... ¿dinero o poder nulo?
Ka1900 #18 Ka1900
#15 Rusia no puede y China no quiere ....de momento.
DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#18 lo de que la gran rusia no pueda con ukrania, tenga o no razón, es muy indicativo. Como para meterse con eeuu x iran...
Supercinexin #37 Supercinexin *
#33 Y el Líder Supremo de España es elegido por la polla de su padre. Porque en España, como en Irán, al Jefe de Estado no lo elige nadie.

Salvando todas las distancias entre culturas e influencias religiosas y lo que quieras, la realidad es que aquí hay mucha gente apretando los puñitos por un tío que no es ni más ni menos que un líder religioso. Un guía espiritual no sólo "de Irán", sino de todo el chiísmo. Nosotros también tenemos reyes a quienes no elige nadie, y Papa y lo que…   » ver todo el comentario
Pertinax #8 Pertinax
Aquí quiero ver a quienes se ponen de puñitos porque en Ucrania no se convocan elecciones.
EsUnaPreguntaRetórica #25 EsUnaPreguntaRetórica *
#8 Las últimas elecciones presidenciales en Irán fueron en 2024. Son mandatos de 4 años, así que las siguientes tocarían en 2028 si dejan a alguno vivo.

El presidente es el jefe de gobierno, pero de quien se habla aquí es del líder supremo, que es el jefe de Estado, equivalente al rey de España que aquí no vota nadie. Aún así al líder supremo iraní lo elige una asamblea cuyos miembros sí son votados por la ciudadanía cada 8 años, así que la jefatura de Estado iraní es algo más democrática que la española.
Pertinax #33 Pertinax *
#25 El Líder Supremo de Irán es elegido por la Asamblea de Expertos, que son líderes religiosos elegidos previo filtrado del gobierno teocrático. No te flipes tanto. La analogía correcta sería la dictadura franquista y su censura a partidos no follacabriles.
eltxoa #34 eltxoa
#8 Ese cargo es como el del papa. Ya sido elegido por los "obispos" de la rama shií del islam. De hecho Israel presumió hace unos días de haber matado a algunos de esos obispos cuando se reunieron para elegir a este.

Luego tienen a un presidente al estilo de Pedro Sanchez.
JoseRvValjean #11 JoseRvValjean
No han nombrado a Trump, se va a enfadar cuando se entere, les va a dar una paliza verás.
#36 javic
Los futuros del petróleo lo están celebrando.
Ka1900 #30 Ka1900
#28 China ya es la primera potencia...creo..
DayOfTheTentacle #38 DayOfTheTentacle
#30 en las pelis que vemos no sale así... xD
nemeame #32 nemeame
No se, teniendo en cuenta que los nazis de Israel se van a cargar al nuevo líder, sea quien sea, yo habría nombrado a Trump por las risas :troll:
pax0r #23 pax0r
bien, el tema dance de su padre ya lo hemos bailado mucho, esperemos con ansia el nuevo single
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Próximo bombardemocratizado...
Ka1900 #17 Ka1900
#4 EEUU no está por establecer ninguna democracia bajo el mandato de la ultadrerecha cristiana blanca.
Ka1900 #24 Ka1900
#19 No lo tengo claro. Desde luego si China se metiese ne la guerra, EEUU recularía rápidamente. Creo que detrás de todo esto, viene un reparto más beneficioso para les tres potencias.
DayOfTheTentacle #28 DayOfTheTentacle *
#24 yo creo que russia no tiene nada y prefiere no demostrrarlo... y china... xino-xano... en poco serán la primera potencia y nos haremos los sorprendidos.
starwars_attacks #10 starwars_attacks
pobres mujeres iraníes....

¿no querían sopa? pues dos tazas.
Ka1900 #27 Ka1900
#10 Como si las mujeres de Irán tuviesen la culpa de ese régimen.....amos!
