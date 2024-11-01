Irán nombra al hijo de Jamenei como nuevo Líder Supremo tras el asesinato de su padre poco más de una semana después del asesinato de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, en ataques entre Estados Unidos e Israel que sumieron a toda la región en una guerra a gran escala. Jamenéi, quien ahora tendrá la responsabilidad de liderar la República Islámica durante la mayor crisis de sus 47 años de historia, fue nombrado por clérigos como sucesor de su padre el domingo.