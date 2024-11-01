Irán nombra al hijo de Jamenei como nuevo Líder Supremo tras el asesinato de su padre poco más de una semana después del asesinato de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, en ataques entre Estados Unidos e Israel que sumieron a toda la región en una guerra a gran escala. Jamenéi, quien ahora tendrá la responsabilidad de liderar la República Islámica durante la mayor crisis de sus 47 años de historia, fue nombrado por clérigos como sucesor de su padre el domingo.
Salvando todas las distancias entre culturas e influencias religiosas y lo que quieras, la realidad es que aquí hay mucha gente apretando los puñitos por un tío que no es ni más ni menos que un líder religioso. Un guía espiritual no sólo "de Irán", sino de todo el chiísmo. Nosotros también tenemos reyes a quienes no elige nadie, y Papa y lo que… » ver todo el comentario
El presidente es el jefe de gobierno, pero de quien se habla aquí es del líder supremo, que es el jefe de Estado, equivalente al rey de España que aquí no vota nadie. Aún así al líder supremo iraní lo elige una asamblea cuyos miembros sí son votados por la ciudadanía cada 8 años, así que la jefatura de Estado iraní es algo más democrática que la española.
Luego tienen a un presidente al estilo de Pedro Sanchez.
