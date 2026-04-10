Irán no negociará con EEUU hasta que se aplique la tregua en Líbano

“Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”, indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó ayer que los ataques contra el Líbano son una violación del alto el fuego y aviso que esas agresiones “dejan sin sentido las negociaciones”. “Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses”, aseguró.