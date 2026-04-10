edición general
18 meneos
18 clics
Irán no negociará con EEUU hasta que se aplique la tregua en Líbano

Irán no negociará con EEUU hasta que se aplique la tregua en Líbano

“Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”, indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó ayer que los ataques contra el Líbano son una violación del alto el fuego y aviso que esas agresiones “dejan sin sentido las negociaciones”. “Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses”, aseguró.

| etiquetas: irán , eeuu , líbano , tregua
16 2 0 K 196 actualidad
7 comentarios
16 2 0 K 196 actualidad
#2 Poligrafo
Para cuando las sanciones economicas a Israel????
2 K 46
#4 Perrota
#2 Cuando dejemos de votar a mamarrachos lameculos para el Parlamento Europeo.
2 K 40
pitercio #5 pitercio
#4 sólo llegan los que están comprados, a los que tienen aunque sea un mínimo de dignidad, ya ni siquiera decencia, los eliminan antes.
1 K 30
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 después de la expulsión de Eurovisión
1 K 32
shake-it #7 shake-it
#2 Ha llegado un punto en el que las sanciones económicas, sean las que sean, se me quedan muy cortas...
0 K 18
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Logico
1 K 18
sleep_timer #3 sleep_timer
Zasca, TACO.
0 K 12

menéame