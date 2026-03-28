Irán ha informado de la destrucción en Dubái de un almacén de sistemas antidrones ucranianos y de la posible muerte de ciudadanos ucranianos que se encontraban allí. En Teherán afirman que la instalación operaba en interés del ejército estadounidense y que los ataques fueron acompañados de ataques contra posiciones estadounidenses. Kiev ha desmentido estas informaciones y las ha calificado de desinformación. Lo que se sabe sobre los ataques de la IRGC contra los «almacenes ucranianos» en Oriente Próximo, en el artículo de «Gazeta.Ru».