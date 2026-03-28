Irán ha anunciado la destrucción de un «almacén ucraniano» en Dubái. ¿Qué responde Kiev? (ruso)

Irán ha informado de la destrucción en Dubái de un almacén de sistemas antidrones ucranianos y de la posible muerte de ciudadanos ucranianos que se encontraban allí. En Teherán afirman que la instalación operaba en interés del ejército estadounidense y que los ataques fueron acompañados de ataques contra posiciones estadounidenses. Kiev ha desmentido estas informaciones y las ha calificado de desinformación. Lo que se sabe sobre los ataques de la IRGC contra los «almacenes ucranianos» en Oriente Próximo, en el artículo de «Gazeta.Ru».
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-En ninguno de los dos países hay elecciones.
-Ambos ayudan a destruir Irán.
Por cierto, que esa ley fue aprobada antes de que Zelenski entrase en política
Sólo a Zelenski se le ocurrió que, con él al mando, quizá ya no le apetecía hacer más elecciones con la excusa de la guerra.
Porque llevan desde 2014 en guerra
Entre 2016 y 2022 el frente estuvo congelado y la mayor parte de bajas, menos de 30 al año, lo fueron por minas y munición no detonada
La situación desde febrero de 2022 hasta la actualidad es muy diferente a la que había cuando se celebraron las últimas elecciones
Pero eso ya lo sabes y vienes a enredar, a ver si cuela.
-Técnicamente el país lleva invadido desde 2014, no desde 2022.
-La guerra empezó en 2014, no 2022.
Por tanto, si consideras que la situación de guerra es motivo suficiente para cancelar elecciones, Zelenski nunca tendría que haber sido presidente.
Obviamente la guerra no es igual en 2014 que en 2022, ni lo es igual en 2023 que en 2026. En ninguno de los casos hay motivo para que Zelenski se perpetue en el poder, especialmente si consideras que la gente que justifica el… » ver todo el comentario
Ninguna pena.
Todo mi apoyo, y el de cualquiera que se considere demócrata.
A algunos os conviene mucho olvidar que los partidos prohibidos sacaban millones de votos y nombraban presidente antes del golpe del Maidan
Estas de acuerdo que un partido que ayuda al invasor se ha de prohibir?
Para mi es un contundente si.
Si contestas si entonces analizamos porque fueron prohibidos esos partidos que dices.
Si contestas no, no tirne sentido debatir nada.
Kiev: ¡Eh, chicos! ¿Qué tal Primorsk? ¿Todavía ardiendo? Vaya, hombre, qué pena. A ver si empezáis a tener más cuidado con los cigarritos, chavales, que, a este paso, vais a tener que exportar petróleo con caravanas. De camellos.
Alguien se acuerda de esos oficiales de la OTAN capturados en Mariupol? Los tropocientos franceses y britanicos asesinados? El bunker con oficiales de la otan destruido a tropocientos metros de profundidad? ....
Si fuera cierto sería una petición informal de que la UE ayude a Israel y EEUU
Tendría más sentido como falsa bandera
en.apa.az/asia/kyiv-denies-reports-of-irgc-destroying-anti-drone-syste