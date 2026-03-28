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Irán ha anunciado la destrucción de un «almacén ucraniano» en Dubái. ¿Qué responde Kiev? (ruso)

Irán ha informado de la destrucción en Dubái de un almacén de sistemas antidrones ucranianos y de la posible muerte de ciudadanos ucranianos que se encontraban allí. En Teherán afirman que la instalación operaba en interés del ejército estadounidense y que los ataques fueron acompañados de ataques contra posiciones estadounidenses. Kiev ha desmentido estas informaciones y las ha calificado de desinformación. Lo que se sabe sobre los ataques de la IRGC contra los «almacenes ucranianos» en Oriente Próximo, en el artículo de «Gazeta.Ru».

| etiquetas: guerra de irán , ucrania , emiratos árabes
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
#8 Assoka
Ucrania y Dubai tienen muchas cosas en común:

-En ninguno de los dos países hay elecciones.
-Ambos ayudan a destruir Irán.
4 K 75
Cantro #13 Cantro
#8 A Ucrania detener la producción de los drones con los que atacan a su país le viene bien
0 K 10
#15 Assoka
#13 Mejor le vendría legalizar todos los partidos que ha prohibido y hacer unas verdaderas elecciones.
1 K 29
Cantro #16 Cantro
#15 para eso sería conveniente que Rusia no invadiese el país, de forma que no hubiese ley marcial en vigor

Por cierto, que esa ley fue aprobada antes de que Zelenski entrase en política
1 K 17
#17 Assoka *
#16 Rusia lleva invadiendo Ucrania desde 2014, dado que, al igual que la gente de la OTAN, lleva entrando material, técnicos, mercenarios, asesores, inteligencia y voluntarios desde 2014.

Sólo a Zelenski se le ocurrió que, con él al mando, quizá ya no le apetecía hacer más elecciones con la excusa de la guerra.

Porque llevan desde 2014 en guerra
0 K 9
Cantro #21 Cantro
#17 Sí, bueno... se le ocurrió después de que en 2022 el país sufriese una invasión desde varios frentes distintos, con combates y bombardeos a diario.

Entre 2016 y 2022 el frente estuvo congelado y la mayor parte de bajas, menos de 30 al año, lo fueron por minas y munición no detonada

La situación desde febrero de 2022 hasta la actualidad es muy diferente a la que había cuando se celebraron las últimas elecciones

Pero eso ya lo sabes y vienes a enredar, a ver si cuela.
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#25 Assoka
#21

-Técnicamente el país lleva invadido desde 2014, no desde 2022.

-La guerra empezó en 2014, no 2022.

Por tanto, si consideras que la situación de guerra es motivo suficiente para cancelar elecciones, Zelenski nunca tendría que haber sido presidente.

Obviamente la guerra no es igual en 2014 que en 2022, ni lo es igual en 2023 que en 2026. En ninguno de los casos hay motivo para que Zelenski se perpetue en el poder, especialmente si consideras que la gente que justifica el…   » ver todo el comentario
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ElBeaver #24 ElBeaver
#17 Qué pesado, aún no te has actualizado. Habla con tu comisario político.
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zentropia #18 zentropia
#15 esos partidos que apoyan al invasor?
Ninguna pena.
1 K 17
#19 Assoka
#18 ¿Esos partidos que se rebelaron contra el golpe de estado?

Todo mi apoyo, y el de cualquiera que se considere demócrata.

A algunos os conviene mucho olvidar que los partidos prohibidos sacaban millones de votos y nombraban presidente antes del golpe del Maidan
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zentropia #20 zentropia *
#19 vamos a la base.

Estas de acuerdo que un partido que ayuda al invasor se ha de prohibir?

Para mi es un contundente si.

Si contestas si entonces analizamos porque fueron prohibidos esos partidos que dices.

Si contestas no, no tirne sentido debatir nada.
1 K 17
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
Irán ha anunciado la destrucción de un «almacén ucraniano» en Dubái. ¿Qué responde Kiev?

Kiev: ¡Eh, chicos! ¿Qué tal Primorsk? ¿Todavía ardiendo? Vaya, hombre, qué pena. A ver si empezáis a tener más cuidado con los cigarritos, chavales, que, a este paso, vais a tener que exportar petróleo con caravanas. De camellos. :troll:
4 K 43
#9 pozz
#3 Exactamente la misma estrategia de propaganda con la que llevan años, inundar la red de bulos bulos y mas bulos.... iran y Rusia se rigen por el mismo patron. Lo increible, es la cantidad de deficientes mentales en occidente que se tragan los embustes de los nazis rusos y follacabras iranies.
Alguien se acuerda de esos oficiales de la OTAN capturados en Mariupol? xD Los tropocientos franceses y britanicos asesinados? El bunker con oficiales de la otan destruido a tropocientos metros de profundidad? ....
5 K 64
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo
#9 ¿Y los biolaboratorios ultrasecretos?
4 K 50
Io76 #4 Io76
Y todavía hay idiotas que llevan la bandera de Palestina y Ucrania en su perfil...:palm:
2 K 15
#5 Onaj
Raro.

Si fuera cierto sería una petición informal de que la UE ayude a Israel y EEUU

Tendría más sentido como falsa bandera
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jonolulu #7 jonolulu
#6 Que Ucrania lo desmienta no quiere decir que no sea verdad. Qué poco habéis jugado al Mus
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BastardWolf #11 BastardWolf
#7 y para que iba a mentir Ucrania sobre la autoria cuando a ellos les interesaria que la autoria fuese de Iran? Que me pierdo?
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Priorat #12 Priorat
#7 Muy cierto. Pero que Iran diga que los ha destruido tampoco significa que sea verdad. Ni que los haya.
2 K 44
jonolulu #14 jonolulu
#12 Pues eso. El tema es que la gente se engorila con cualquier farol
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#2 Perrota
Sorpresa en las Gaunas.
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ElBeaver #22 ElBeaver *
mas propaganda de MNM
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ElBeaver #23 ElBeaver
#_4 en MNM solo la palestina. ese eso un insulto?
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menéame