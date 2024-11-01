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Irán estaría activando ‘células durmientes’ en otros países, según la cadena ABC News

Washington, 9 mar (EFE).- Estados Unidos ha emitido una alerta interna a agencias policiales en la que advierte de que Irán podría estar activando las llamadas 'células durmientes' fuera de su territorio, según informó este lunes la cadena estadounidense ABC News.

| etiquetas: israel , guerra , iran , falsa bandera
5 0 1 K 63 politica
9 comentarios
5 0 1 K 63 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Tenemos que leer entre líneas, no la undáis la noticia, cuando dice Irán es Israel, así como Israel puso bombas a los suyos en Irán para que fueran a Israel cuando se creó el estado de Israel
7 K 103
shinjikari #5 shinjikari
#1 Tienes toda la razón, pero para eso están los artículos o los subs correspondientes, porque esto NO es una noticia.
1 K 23
#6 Leclercia_adecarboxylata
#1 hhhhhaaaaa!!!!
0 K 20
ombresaco #3 ombresaco *
una cosa no quita la otra. Cualquier pais que aspire a ser relevante va a intentar maximizar su influencia en el extranjero por cualquier medio, y a criminalizar la influencia extranjera.

En cualquier caso, noticia en condicional
2 K 35
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Interesante reflexion

Creo que la dimisión de Joseph Kent tiene relación con este globo sonda de las "células durmientes". No tengo evidencia, pero habiendo visto la entrevista que concedió a Tucker Carlson, ya no me queda ninguna duda. Tampoco me cabe duda de que desbaratar esta operación ha sido el verdadero motivo por el que ahora el FBI del lacayo Kash Patel anda investigando a Kent. Porque si un tío con el perfil de Kent tuviese una mínima sombra de duda sobre la posibilidad de…   » ver todo el comentario
1 K 26
#8 Dav3n
Claro que sí, Irán, que no se metía con nadie, tiene el mundo plagado de terroristas... Aham...

Al final hay que querer a estos manipuladores de mierda, son entrañablemente subnormales y creen que todos somos igual de subnormales...
1 K 25
Baalverith #4 Baalverith
¿Tenemos vigilados a los de VOX?
2 K 23
vicus. #7 vicus.
Pobre Argentina, a tropecientos mil kilómetros de Irán, sin comerlo ni beberlo,dorarndole la píldora al pueblo argentino, entrando de lleno a la guerra.
0 K 20
#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#_1 Claro que sí, Irán es un estado ejemplar que nunca ha creado grupos armados para atacar a otros países.

Si es que te tienes que reír de la manera que pretendéis llevar a la santidad el estado teocrático de Irán
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menéame