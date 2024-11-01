Irán estaría activando ‘células durmientes’ en otros países, según la cadena ABC News

Washington, 9 mar (EFE).- Estados Unidos ha emitido una alerta interna a agencias policiales en la que advierte de que Irán podría estar activando las llamadas 'células durmientes' fuera de su territorio, según informó este lunes la cadena estadounidense ABC News.
| etiquetas: israel , guerra , iran , falsa bandera
En cualquier caso, noticia en condicional
Creo que la dimisión de Joseph Kent tiene relación con este globo sonda de las "células durmientes". No tengo evidencia, pero habiendo visto la entrevista que concedió a Tucker Carlson, ya no me queda ninguna duda. Tampoco me cabe duda de que desbaratar esta operación ha sido el verdadero motivo por el que ahora el FBI del lacayo Kash Patel anda investigando a Kent. Porque si un tío con el perfil de Kent tuviese una mínima sombra de duda sobre la posibilidad de… » ver todo el comentario
Al final hay que querer a estos manipuladores de mierda, son entrañablemente subnormales y creen que todos somos igual de subnormales...
Si es que te tienes que reír de la manera que pretendéis llevar a la santidad el estado teocrático de Irán