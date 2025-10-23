Irán despliega 80.000 efectivos para hacer cumplir el uso del hiyab en Teherán (ENG)

Las autoridades iraníes anunciaron planes para desplegar 80.000 personas capacitadas para hacer cumplir las normas del hijab. Han establecido una nueva “Sala de Situación de Castidad y Hiyab” para coordinar a las agencias gubernamentales en la vigilancia de la vestimenta y el comportamiento de los ciudadanos. Rouhollah Momennasab, secretario de la Sede para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio de la Provincia de Teherán, dijo que la fuerza incluirá miles de instructores y funcionarios judiciales que realizarán vigilancia en...