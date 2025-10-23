edición general
Irán despliega 80.000 efectivos para hacer cumplir el uso del hiyab en Teherán (ENG)

Las autoridades iraníes anunciaron planes para desplegar 80.000 personas capacitadas para hacer cumplir las normas del hijab. Han establecido una nueva “Sala de Situación de Castidad y Hiyab” para coordinar a las agencias gubernamentales en la vigilancia de la vestimenta y el comportamiento de los ciudadanos. Rouhollah Momennasab, secretario de la Sede para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio de la Provincia de Teherán, dijo que la fuerza incluirá miles de instructores y funcionarios judiciales que realizarán vigilancia en...

etiquetas: iran , hiyab , religion , moral , teheran , vestimenta
8 comentarios
Rayder #2 Rayder
Tenía entendido que se habían relajado con este tema
joffer #1 joffer
Imaginad si fuera 80.000 científicos para avanzar en algo.
Moixa #3 Moixa
#1 o 80.000 barrenderos. Cualquier cosa mejor que esto
Esku #5 Esku
#3 80.000 parados son mejores que eso. Asco de islam.
emmett_brown #8 emmett_brown
#1 Fundación. Terminus.
ElBeaver #7 ElBeaver
Los enviaba a defender a los gazatíes contra Israel , pero son tan cobardes que regresarían con el rabo entre las piernas.
#4 arreglenenlacemagico
que raro que el triangulito rojo vote negativo debe ser que aplicar la sharia es sensacionalista xD las filias de algunos por el follacabrismo son increibles
Esku #6 Esku
#4 El comando islamofilico tiene que defender el islam.
