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Irán condena ataque de EEUU a buque con suministros de diálisis

Irán condena ataque de EEUU a buque con suministros de diálisis

La Sociedad de la Media Luna Roja y el Comité Nacional de Derechos Humanos emitieron un comunicado (...)“Parte de la carga de este buque incluía materias primas necesarias para la producción de insumos para pacientes de diálisis, pertenecientes a la empresa Saha Medical Equipment Company, afiliada a la Sociedad de la Media Luna Roja. Por consiguiente, cualquier interrupción en el suministro de estos artículos vitales podría poner en peligro directamente la salud y la vida de los pacientes que necesitan servicios de diálisis”, subraya el texto.

| etiquetas: irán , eeuu , buque , diálisis , media luna roja , derechos humanos
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Beltenebros #1 Beltenebros
EEUU haciendo siempre lo mismo, con Trump y antes también. Recuerdo cuando bombardearon una fábrica de medicamentos en Libia...
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banense #3 banense
#1 En eso es que son la polla, son su especialidad. Llevan toda la vida aprovechándose y abusando de todos a golpe de amenazas y asesinatos.
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Beltenebros #4 Beltenebros
#3
Así es. Pero el imperio gringo está en su fase final. Tiene los días contados.
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#6 albx
#1 También bombardearon una fábrica de antibióticos en Sudán por recomendación de Monica Lewinsky.
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makinavaja #8 makinavaja
#1 Así mueren antes... ¿no es ese el fin de una guerra? :-D :-D
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#2 laruladelnorte
El comunicado recuerda que el bombardeo estadounidense contraviene los principios fundamentales del derecho humanitario, incluidos el principio de separación y el principio de precaución en las operaciones militares, debido a la amenaza, la intimidación y el peligro que supone para la vida del personal civil. Asimismo, se condena cualquier incitación al miedo y a la presión psicológica sobre la población civil y sus familias.

Como si eso les importara lo más mínimo...
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#5 DenisseJoel
Crímenes de guerra, y todavía no hay sanciones contra EEUU. ¿De verdad hay que esperar a que lancen una bomba nuclear?
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A.more #9 A.more
#5 aún lanzando la bomba atómica los escusarian
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ur_quan_master #11 ur_quan_master
A ver si comenta algo una de esas cuentas que tanto defienden el derecho internacional a la hora del libre tránsito por Ormuz y nos ilustra
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A.more #10 A.more
no entiendo de caballeros. Que han atacó EEUU e Israel lo sabe todo el que tenga ojos
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strike5000 #7 strike5000
¿Son capaces los estadounidenses de bloquear un barco con suministros médicos? Sí, sin duda.
¿Son capaces los iraníes de intentar colar material sensible dentro de una carga de suministros médicos? Sí, sin duda.

A estas alturas de la película lo único que tengo claro es que lo del caballero blanco y el caballero negro es mentira.
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menéame