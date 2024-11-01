Irán condena ataque de EEUU a buque con suministros de diálisis

La Sociedad de la Media Luna Roja y el Comité Nacional de Derechos Humanos emitieron un comunicado (...)“Parte de la carga de este buque incluía materias primas necesarias para la producción de insumos para pacientes de diálisis, pertenecientes a la empresa Saha Medical Equipment Company, afiliada a la Sociedad de la Media Luna Roja. Por consiguiente, cualquier interrupción en el suministro de estos artículos vitales podría poner en peligro directamente la salud y la vida de los pacientes que necesitan servicios de diálisis”, subraya el texto.
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Así es. Pero el imperio gringo está en su fase final. Tiene los días contados.
Como si eso les importara lo más mínimo...
¿Son capaces los iraníes de intentar colar material sensible dentro de una carga de suministros médicos? Sí, sin duda.
A estas alturas de la película lo único que tengo claro es que lo del caballero blanco y el caballero negro es mentira.