Irán condena ataque de EEUU a buque con suministros de diálisis

La Sociedad de la Media Luna Roja y el Comité Nacional de Derechos Humanos emitieron un comunicado (...)“Parte de la carga de este buque incluía materias primas necesarias para la producción de insumos para pacientes de diálisis, pertenecientes a la empresa Saha Medical Equipment Company, afiliada a la Sociedad de la Media Luna Roja. Por consiguiente, cualquier interrupción en el suministro de estos artículos vitales podría poner en peligro directamente la salud y la vida de los pacientes que necesitan servicios de diálisis”, subraya el texto.