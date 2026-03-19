edición general
13 meneos
173 clics

Irán ataca instalaciones energéticas del Golfo, provocando una escalada del conflicto, mientras EE. UU. se plantea levantar las sanciones

Esta noticia me parece un descojone por lo burdo y evidente de la manipulación. El Washington Post Intenta atribuir a Irán una escalada que, a la vista de todos, ha provocado USrael con sus ataques a infraestructura energética iraní. Veo varios de los principios de Goebbels operando. Primero el Principio de Orquestación. La idea a repetir es que Irán ataca, Irán escala, presentándolo siempre como agresivo. Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad. Y el otro es el Principio de Transposición, cargando sobre Irán la accion de los agresores. www.washingtonpost.com/world/2026/03/19/us-iran-war-trump-gas-prices-q

| etiquetas: guerra de irán , washington post
10 3 1 K 152 PropagandaOc
5 comentarios
10 3 1 K 152 PropagandaOc
carakola #1 carakola
Por si alguien no conoce los principios de la propaganda de Goebbels: www.altaveu.com/opinio/los-11-principios-de-la-propaganda-nazi-de-jose
0 K 20
Gry #2 Gry
Por lo menos lo aclaran más abajo: in retaliation for an Israeli strike on Iran’s South Pars gas field
0 K 18
carakola #3 carakola
#2 Lo que no aclaran es por qué mienten en el titular. xD
0 K 20
#4 Pingocho
La escalada del día.
0 K 10
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
Para escalada la del muchacho descalzo del otro día.
0 K 10

menéame