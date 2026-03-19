Irán ataca instalaciones energéticas del Golfo, provocando una escalada del conflicto, mientras EE. UU. se plantea levantar las sanciones

Esta noticia me parece un descojone por lo burdo y evidente de la manipulación. El Washington Post Intenta atribuir a Irán una escalada que, a la vista de todos, ha provocado USrael con sus ataques a infraestructura energética iraní. Veo varios de los principios de Goebbels operando. Primero el Principio de Orquestación. La idea a repetir es que Irán ataca, Irán escala, presentándolo siempre como agresivo. Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad
. Y el otro es el Principio de Transposición, cargando sobre Irán la accion de los agresores. www.washingtonpost.com/world/2026/03/19/us-iran-war-trump-gas-prices-q