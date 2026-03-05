edición general
10 meneos
96 clics

Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves de EEUU 'Abraham Lincoln' en el golfo de Omán

Las Fuerzas Armadas de Irán han informado este jueves de un ataque con drones contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el golfo de Omán. Un portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, ha señalado en un comunicado que el buque estadounidense, que “se había acercado a las fronteras marítimas de Irán en el mar de Omán con el objetivo de congestionar el estrecho de Ormuz”, fue alcanzado por drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

| etiquetas: irán , drones , portaviones abraham lincoln , golfo de omán
8 2 0 K 110 actualidad
18 comentarios
8 2 0 K 110 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 carraxe
Ojalá tuviesen éxito
4 K 65
#4 drstrangelove
Poco a poco, van probando diversas estrategias para ponerlo fuera de juego (no necesariamente hundiéndolo). Drones, antibuques, lanchas suicidas...sin duda debe ser la mayor pieza de caza para el Alto Mando Iraní.
2 K 34
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#12

¡qué machote! un caza de última generación cazando un culopollo moderno. Claro, si es algo más elaborado igual os dispara y salín llorando.

Mira, tus payasos también hacen estragos en las siluetas pintadas

x.com/MediaMuhtari/status/2029662372378362209

x.com/s_m_marandi/status/2029145380491850196?s=20

Estos son cachondos, ves a los OTANazis gritando que son reales .. cuando las aspas ni se mueven.

x.com/Eng_china5/status/2029267130680787194?s=20

Seguro que ya os habéis apuntado 200 derribos.
0 K 14
anarion321 #17 anarion321
#14 Ostras, que me estas contestando con los bulos de imagenes de IA gemini.google.com/share/c2ef27aed5b5

O lo de que un helicóptero alcanzado por esa munición debe hacer saltar las helices por los aires x.com/tangata87/status/2029656675410481610

Luego hablando de Hollywood a los demás xD
0 K 8
#15 Ferroviman
#8 yo es la primera vez que lo oigo. Desinstala X y empieza a pensar por ti mismo...
1 K 30
anarion321 #18 anarion321
#15 Enhorabuena por tu desconocimiento persona random de internet, pero hasta en sitios como maldita han salido artículos desmintiendo los videos de IA y demás del portaaviones.

El único problema que tengo yo es que consulto fuentes muy de extrema izquierda, en toda red social, puedes encontrar esto en reddit, bluesky y otros igual.

Por eso entro aquí también. Las buenas películas que se monta la peña aquí desde el día 1 hablando de la paliza de Iran a EEUU, intervención de espías chinos y mierdas.
0 K 8
Torrezzno #13 Torrezzno
Y para que anuncia?
0 K 20
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Esas cosas no se anuncian ... así la sorpresa da más risa. xD  media
0 K 14
anarion321 #10 anarion321
#9 Cuando uno vive de propaganda y no de capacidades reales, sólo puede hacer anuncios de cosas imaginarias.
1 K 21
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#10

Pa eso está Hollywood.
0 K 14
anarion321 #3 anarion321
¿No lo habían hundido ya? Vaya.
2 K 11
Ripio #5 Ripio
#3 Nadie dijo nada de hundir.

A soltar bulos al canal BOX.
6 K 104
anarion321 #8 anarion321
#5 Nadie claro, no han circulado videos fake y de IA sobre ello durante días no x.com/rkmtimes/status/2028290914628849897
1 K 21
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 Como si lanzan 400, incluso conociendo la posición del portaaviones en el momento del lanzamiento, en el momento del impacto está a 48 km (30 millas) de distancia del punto inicial en cualquier dirección. Eso cada hora, un dron puede tardar 4h en llegar.

La única forma de acertar a un buque es con un misil naval enganchado por radar desde el disparo, y la distancia máxima son 200 km
1 K 21
#16 Ferroviman *
#7 Con drones Puedes corregir la trayectoria.

Lo de 4h en llegar al estrecho de ormuz.... Como diría el perro, "vaya inventada"
0 K 10
Artillero #6 Artillero
Cojo otro muelle...
Lo tiro por el retrete...  media
0 K 10

menéame