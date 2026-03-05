Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves de EEUU 'Abraham Lincoln' en el golfo de Omán

Las Fuerzas Armadas de Irán han informado este jueves de un ataque con drones contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el golfo de Omán. Un portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, ha señalado en un comunicado que el buque estadounidense, que “se había acercado a las fronteras marítimas de Irán en el mar de Omán con el objetivo de congestionar el estrecho de Ormuz”, fue alcanzado por drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.
| etiquetas: irán , drones , portaviones abraham lincoln , golfo de omán
