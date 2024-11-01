Irán alerta que ya tiene carta blanca para atacar bancos de EEUU e Israel

Medios iraníes han informado de que empleados de un banco en Teherán cayeron mártires tras un ataque nocturno estadounidense-sionista. Según los informes, los empleados se encontraban en un turno extraordinario preparando el pago de los salarios correspondientes al mes en curso. En reacción a la nueva atrocidad de los agresores, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha alertado de ataques contra los bancos de Estados Unidos y el régimen de Israel.
| etiquetas: irán , entidades bancarias , israel
Yo rompo el derecho internacional y uso un arma "no legal", tu en respuesta bombardeas civiles, yo en respuesta bombardeo infraestructura civil, tu en respuesta envenenas los campos, yo en respuesta contamino el agua...
El derecho internacional y "las leyes de la guerra" se crearon simplemente para evitar una escalada que solo termina con tierra estéril inútil para ningún bando.
Todavía tiene menos credibilidad que lo de las mujeres.
Llevan décadas alertando de que Irán está a punto de conseguir la bomba nuclear y se han dedicado a respaldar a cuanto integrista musulmán les ha resultado útil.
Mientras "nuestros aliados" en oriente son muchísimo más restrictivos con los derechos de las mujeres que en Irán, hay quienes se enfocan tan sólo en este último para abanderar la lucha contra la opresión a las mujeres en los países musulmanes. O igual es un ejercicio de "valentía negativa", es mucho más fácil señalar a los "enemigos" que enfrentarse a los "amigos".
Es bastante sencillo de entender.
Casi tanto como el porque hay tanto tonto que se dice de izquierdas empleandola para tratar de blanquear a Irán y desviar la conversación. Ya he visto que el comentario sobre HispanTV ha escocido un poquillo, pero es lo que tiene la hipocresía. Lo mismo es que la "valentía negativa" se puede aplicar a lo que señalas a los demás pero te niegas a ver en ti mismo
A Irán se le han impuesto sanciones, mientras a los otros se les premia con contratos, inversiones y alianzas. Puestos a abanderar "la lucha por las mujeres en los países musulmanes", no parece una estrategia de lo más eficiente: mantener en el poder a los peores y quitar del poder a los más permisivos (y esto no quiere decir que la situación en Irán no se pueda mejorar).
Es que eso sólo lo está repitiendo una parte y como descrédito. USA e Israel han dicho que están allí por las bombas nucleares y para derrocar a los Ayatolah. Algo que implica mejorar la situación de las mujeres como las que protestaban hace unas semanas (y de hecho creo que se apoyan también en esas protestas para el timming) pero no se da como motivo principal. En cualquier caso, es curioso que a ese respecto, haya por aquí quien de repente ahora considere convenientemente Irán una especie de paraiso feminista cuando se han cargado mujeres por no llevar un puto pañuelo.
Sería más raro que en la TV italiana te pidieran taparte (y menos con Berlusconi)
Te lo pregunto por que en Egipto, republica democratica, el 99% de las mujeres que veo van tapadas.
Pero Iran "caca" y "dictadura", dejamos para otro dia a Arabia Saudí no sea que cortocircuites.
Siempre es gracioso que cuando hablas de Irán (por el conflicto es Irán) te salga alguno con "¿Pero y en Arabia qué?" Que es como cuando Rusia atacó Ukrania y la peña se ponía en plan, "¿Y Yemen qué?". Se ven las intenciones a la legua.
BTW, en Egipto como extranjera, te van a pedir que te tapes (los hombros) en las mezquitas que son lugares de culto. Y te recuerdo que en su momento llegaron a reirse de la idea de imponer el velo. Qué pasaría después... Ah, si la religión y eso...
