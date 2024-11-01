Irán alerta que ya tiene carta blanca para atacar bancos de EEUU e Israel

Medios iraníes han informado de que empleados de un banco en Teherán cayeron mártires tras un ataque nocturno estadounidense-sionista. Según los informes, los empleados se encontraban en un turno extraordinario preparando el pago de los salarios correspondientes al mes en curso. En reacción a la nueva atrocidad de los agresores, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha alertado de ataques contra los bancos de Estados Unidos y el régimen de Israel.